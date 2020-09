Thom en Lianne zitten vanwege corona vast in Australië: ‘We kunnen volgend jaar pas naar huis’

Thom (29) en Lianne (26) gingen op reis naar Australië, maar zijn door corona veel langer weg dan gepland. ‘Dat zorgt voor gemengde gevoelens. Dat corona nog even om de hoek kwam kijken, heeft het gevoel van het missen van de familie thuis flink vergroot.’

Aan Viva vertelt Thom hun bijzondere verhaal.

Iets ergs

‘Toen corona echt serieuze vormen begon aan te nemen, woonden wij nog in West-Australië. Lianne verkocht ijsjes aan het strand en ik bouwde festivals op. Het echte grote mannenwerk, zeg maar. Door de pandemie zijn wij beiden onze baan kwijtgeraakt en sloeg de paniek even flink toe. We hadden al een vrij dramatisch inkomen en wanneer je dan beiden je baan kwijtraakt, geeft dit geen fijn gevoel. Zeker in de wetenschap dat heel Australië op slot zou gaan. Op dat moment was het dan ook lastig het land te verlaten of binnen te komen. Het gevoel van niet naar huis kunnen, zelfs al mocht er iets ergs gebeuren, is vrij beklemmend.

Jaar geleden

Precies op dat moment zou mijn vader langskomen om tien dagen in een camper langs de westkust van Australië te reizen. Hij was op dat moment al in Bali toen de vluchten richting Perth gecanceld werden. Dat we mijn vader en zijn partner niet konden zien deed wel even zeer, aangezien dit alweer ruim een jaar geleden was. Daarbij was net mijn oma overleden, waardoor we vooral door logistieke redenen de begrafenis moesten missen. Wij hebben diezelfde dag nog besloten een auto te huren om als een jekko naar Sydney te gaan rijden. Een mooi ritje van bijna 5000 kilometer.

Nadat we in Sydney waren, kon ik gelukkig via een Nederlandse vriend weer aan de bak in de bouw. Lianne heeft hierna helaas nog drie maanden werkloos thuis gezeten. Gelukkig konden we van het salaris van mij alleen rondkomen, maar ideaal is het niet. Normaal doe je het niet, maar het gekke is dat je ineens veel gaat denken aan wat er thuis allemaal fout kan gaan. We wisten namelijk dat we niet zomaar even naar huis konden. We hebben ook van veel backpackers en vrienden van over de hele wereld gehoord dat zij naar huis waren gegaan. Vooral om de doodeenvoudige reden dat zij thuis wilden zijn, mocht er iets gebeuren. Die vraag is ons ook genoeg gesteld, al hadden wij het idee dat we veiliger waren in Australië. Of dat een juiste keuze is weet je nooit.

Blijven

Toch ging het mis. ‘Mijn andere oma kreeg rond juni hartfalen, waarna de kans aanwezig was dat zij het niet zou gaan overleven. Op dat moment sta je echt met je handen in het haar en heb je geen idee wat je moet doen. Je zit zo’n 16000 kilometer verderop en voelt je enorm schuldig dat je er niet bij kan zijn in deze tijd. Zeker aangezien ik de begrafenis van mijn andere oma al gemist had. Op zo’n moment is het vooral veel heen en weer bellen en praten. We hebben uiteindelijke de keuze gemaakt te blijven.

Godzijdank gaat het nu geleidelijk beter met mijn oma en is het nu steeds makkelijker om naar Nederland te vliegen. Maar we doen het niet. Want: dan zouden we niet terug naar Australië kunnen i.v.m. de gesloten grenzen. En dat maakt het lastiger om naar huis te gaan, aangezien we hier een huis, baan en vrij mooi leventje hebben.

Volgend jaar

Het is heel gaaf om in Australië te mogen wonen, maar het heeft zeker in deze coronatijd zeker een keerzijde. Je voelt je nog verder verwijderd van thuis en het gevoel van missen wordt groter en groter. Je voelt je echt een buitenstaander in een vreemd land, aangezien Australië duidelijk is dat het eigen volk altijd voorgaat. Voor nu is het zaak nog zo’n 8 maanden geduld te hebben voor we in mei 2021 weer lekker even naar Nederland gaan. Tot dat moment er is hopen we dat alles goed blijft gaan en hebben we gelukkig altijd elkaar.’

