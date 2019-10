De leukste tips in Hamburg volgens een local

Je bent er in een paar uurtjes met de auto of trein: het relaxte, groene en vooral waterrijke Hamburg. Er is genoeg te zien en je kunt er ook nog eens uitstekend uitgaan, shoppen en eten.

Berlijn is al sinds jaar en dag een favoriete bestemming voor een citytrip, maar Duitslands ‘tweede stad’ Hamburg is minstens zo leuk en eigenzinnig (en ook nog een flink stuk dichter bij huis!). Zeg je Hamburg, dan zeg je water. Er stromen maar liefst drie rivieren door de stad (de Elbe, Alster en Bille); Hamburg wordt daarom ook wel ‘het Venetië van het Noorden’ genoemd. De oude havenstad is enorm veelzijdig en biedt voor elk wat wils. Van een chique oude binnenstad omringd door de Elbe tot een rauwe partybuurt als St. Pauli. En van de HafenCity – een verrassende mix van oud en nieuw – tot gezellige hipsterwijkjes als Karolinenviertel en Schanzenviertel. Je vindt er eigenzinnige boetiekjes, allerlei architectonische hoogstandjes, uitgesproken streetart, stadsstranden met heuse beachbars, gezellige café’s én je kunt er 24/7 op stap. Ook zijn er talloze parken waarin je even aan de hustle and bustle van de drukke stad kunt ontsnappen: Hamburg werd in 2011 niet voor niets verkozen tot European Green Capital.

De leukste tips

Eten bij Café Paris: Ontbijten als god in Frankrijk. Dat doe je bij Café Paris, een Franse brasserie in hartje Hamburg. Op de kaart vind je klassiekers als tartaar, croque madame en pannenkoeken. Keuzestress? Bestel dan een ontbijt voor twee (wat eigenlijk een complete brunch is), inclusief twee glazen bubbels. Reserveren is aan te raden. Cafeparis.net

Dansen bij Uebel & Gefährlich: Ooit was het een nazi-bunker, vandaag de dag is het omgetoverd tot een gigantische club. Hier kun je tot diep in de nacht dansen en genieten van concerten en (techno) dj’s. Vanaf het terras op het dak van de bunker heb je een waanzinnig uitzicht over de stad.

Uebelundgefaehrlich.com

Shoppen bij Karolinenviertel: Een groter contrast met de keurig aangeharkte Altstadt is bijna ondenkbaar. Karolinenviertel was twintig jaar terug nog een achterstandsbuurt, maar is nu de place to be voor hippe boetiekjes en vintage stores. De Markstrasse is het shopping epicentrum met fijne winkels als Glore (fairtrade mode en cosmetica), Elternhaus (accessoires en kleding met tot de verbeelding sprekende slogans) en HotDogs (vintage sneakers).

Meer tips lees je in VIVA 44. Het nummer ligt t/m 5 november in de winkel.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.