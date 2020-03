De leukste tips in Middelburg volgens een local

Na ruim een jaar rondreizen met haar gezin in Australië is geboortefotograaf Jody Deijnen (31) neergestreken in Middelburg. Hier voelt ze zich helemaal op haar plek.

Waarom ben je naar Middelburg gegaan terwijl je bent opgegroeid in Vlissingen?

‘Na het reizen wilde ik wat anders en Middelburg had een grote aantrekkingskracht op me. De stad heeft iets authentieks en het centrum spreekt me veel meer aan. Een goede beslissing: wonen in een andere stad, maar alsnog heel dicht bij vrienden en familie.’

Mag Middelburg met recht ‘klein Amsterdam’ worden genoemd?

‘Ja, dat komt voornamelijk door de gracht met woonboten. Als je vanaf het station het centrum binnenkomt, loop je er meteen tegenaan. De gracht komt ook uit in de jachthaven, waar het hele jaar door veel plezierjachten aangemeerd liggen. Verder hebben de grachtenpanden zonder meer dezelfde uitstraling als de herenhuizen in Amsterdam. Het is een mooi plaatje en zeker een must-see wanneer je in Middelburg bent.’

Hoe ziet jouw weekend eruit?

‘In de ochtenden ga ik meestal hardlopen langs het kanaal of maak ik een wandeling langs de bekende bolwerken. In de avonden zit ik graag met vriendinnen aan een cocktail in de nieuwe cocktailbar Sir Franklin, waarna we vaak nog een van de kroegen induiken of op een van de winterterrassen neerploffen.’

Jody’s beste tips

Eten bij Café-Restaurant Vriendschap: ‘Mijn favoriete plek voor zowel ontbijt, lunch als diner. In dit huiselijke café-restaurant aan de Markt hebben ze heerlijke cappuccino. Ook een aanrader is het ‘shared dining’-concept.’ vriendschapcr.nl

Bezoekt het Zeeuws Museum: ‘Zeeland leren kennen gaat natuurlijk verder dan het eten van een Zeeuwse bolus. Dit museum, gevestigd in de Abdij, geeft een rijk beeld van de geschiedenis en cultuur van Zeeland. Maar ze hebben ook andere interessante tentoonstellingen, zoals het huidige Nooit meer werken over de betekenis en toekomst van werk.’ zeeuwsmuseum.nl

Drankjes doen bij Cocktailbar Sir Franklin: ‘Voor een goed begin van je uitgaansavond. Het gelijknamige fancy boutique hotel is nog maar net geopend, maar nu al een daverend succes in Middelburg. De cocktailbar wordt gerund door Boaz, een bekende naam in de scene die cocktails behoorlijk op de kaart heeft weten te zetten in Zeeland. Zijn aanrader: Frank’s Aviation.’ sirfranklin.nl

Tekst Eva Dusch Foto’s Daniel van den Berg, getty, SHUTTERSTOCK, stocksy

Meer tips van Jody? Check VIVA 10-2020. Deze editie ligt vanaf 4 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.