Hippe cocktailbars, goed bier, heel veel goede muziek en een nationaal park ín de stad: Sheffield – de vierde grootste stad van Engeland – verdient het om te worden bezocht.

Londen, Manchester en – vooruit − Belfast. Engeland leent zich bij uitstek voor een leuke citytrip. Toch denken maar weinig mensen aan Sheffield bij het plannen van een weekendje weg. En dat is doodzonde, want de vierde grootste stad van the UK heeft genoeg te bieden. The New York Times riep Sheffield uit tot een van de beste plekken ter wereld voor goed bier. Maar behalve bier drinken is er nog veel meer te doen in ‘the outdoor city’. De studentenstad in South Yorkshire kent een levendig en creatief stadsleven met veel aandacht voor kunst en evenementen. Ook is het een belangrijke muziekstad; het is de thuisbasis van onder meer The Arctic Monkeys, Moloko, The Crooks en Joe Cocker. Met ruim 250 parken en bossen is maar liefst 61% van Sheffield groen, wat het de titel ‘groenste stad van het Verenigd Koninkrijk’ opleverde. En dan heeft het ook nog eens een heus nationaal park binnen de stadsgrenzen. Het Peak District National Park is een van Engelands mooiste natuurgebieden, met adembenemende uitzichten en geweldige plekken om te klimmen of mountainbiken.

De leukste tips

Eten bij: Stew & Oyster Zoals de naam al verklapt, domineren stoofpotjes (ook vegetarische en vegan opties) en oesters de kaart in dit sfeervolle restaurant. Ook een prima plek om je lekker op een bank te nestelen voor een kop koffie of een gezellige borrel. Stewandoyster.com

Drinken bij: Public Deze überstylish retro cocktailbar is in 2018 door The Observer nog uitgeroepen tot ‘Best place to drink in Engeland’.

Je vindt de bar in de voormalige mannentoiletruimte (!) in de kelder van Sheffield Town Hall. Hier drink je verfijnde cocktails en natuurlijke wijnen en luister je naar muziek gedraaid van vinyl platen. Publicpublic.co.uk

Shoppen bij: Vulgar Urenlang door rekken ploegen tot je iets fatsoenlijks hebt gevonden, is er hier niet bij. Vulgar staat bekend om z’n hebberig makende collecties, gespecialiseerd in de nineties (hallo Spice girls!). Achterin de winkel vind je ook een designerafdeling. Vulgarsheffield.com

Tekst: Hanneke Seesing | Foto: Shutterstock