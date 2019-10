Vier jaar geleden vertrokken Chantal Piët (36) en haar geliefde op de bonnefooi naar The States. Nu runt ze er haar eigen stroopwafelbedrijf, in Austin.

Hoe gaat het in Austin?

‘Goed! In 2015 zijn we hier helemaal from scratch begonnen, zonder werk, netwerk of kennissen. Gelukkig is Austin een van de snelst groeiende steden van de VS. Dat maakt vrienden maken makkelijker, want veel mensen zijn nieuwkomers. Ik ben hier The Stroop Club begonnen, waar ik klassieke Nederlandse stroopwafels verkoop. Daarnaast mentor ik ook vluchtelingen, want als Nederlander is hier naartoe emigreren al ingewikkeld, laat staan als je de taal niet eens spreekt.’

Wat maakt Austin zo leuk?

‘De stad is altijd in beweging. Er zijn veel concertzalen, er gebeurt van alles op filmgebied en er is een geweldige openbare bibliotheek. Tel daar de goede brunchplekken en fantastische cocktailbars bij op. Dit deel van Texas is prachtig én tropisch; we leven veel buiten. Je kunt overal hiken in het heuvelachtige landschap. Er zijn 28 State Parks rondom Austin en die zijn allemaal prachtig. Maak je een uitstapje buiten de stad, dan zou je bijna denken dat je ergens in Umbrië bent.’

Welke wijk is hip en happening?

‘De gentrificatie is in volle gang, vooral in East Austin. Oude, bijna ingestorte huizen worden afgebroken en daar komt dan een hippe bar, bierbrouwerij of leuk restaurant voor in de plaats. Hetzelfde geldt voor Rainey Street, waar woonhuizen zijn omgebouwd tot bars. Erg gezellig en met veel foodtrucks in de straat. Mueller is een compleet nieuwe wijk. Vroeger lag daar het oude vliegveld, maar nu is het een plek met veel groen, parken, grote huizen, brede straten en gezellige bars en restaurants. The Domain in Noord-Austin is, samen met de Northside, ook leuk. Daar vertoeven alle tech giants, de rijke jonge mensen.’

Chantals beste tips

Eten bij Snooze: ‘If you snooze, you loose zeggen ze altijd, maar hier gaat die vlieger niet op. Dit is een plek waar ik vaak kom. Ze hebben twee locaties en zijn heel betaalbaar. Je eet er de lekkerste hartige gerechten (de eieren kunnen op twaalf manieren worden bereid, is me verteld) en hun zoete ‘Pancake Flight’ is de beste van de stad.’ Snoozeeatery.com

Dansen bij The Garage: ‘Mijn favoriete cocktailbar die letterlijk in een garage te vinden is. Er hangt een lekker schmutzig garage-sfeertje waar ze intussen wel de meest smaakvolle cocktails voor je klaarmaken. Zin om te dansen? Ga dan naar het nabijgelegen Barbarella of naar The Rose Room in de wijk Domain.’

garagetx.com

Wandelen in McKinney Falls State Park : ‘Ik kom hier veel, want elk seizoen is het er prachtig. Er zijn twee watervallen, swim holes en veel mooie hike routes. En dat op nog geen twintig minuten rijden van downtown Austin.’