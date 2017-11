Toerist in eigen land: 11x redenen om een weekendje Rotterdam te boeken

Als je aan een nachtje weg in eigen land denkt, kom je al snel bij steden als Groningen, Eindhoven of Maastricht uit. Of popt bij jou Rotterdam ook op? Waarschijnlijk niet, en dat is zonde! De havenstad is namelijk een mega-aanrader op het gebied van borrelen, eten, shoppen en cultuur. Wij geven je elf redenen om als de wiedeweerga een weekendje naar Rotterdam te boeken.

Eten & drinken

Ontbijtje scoren bij Bertmans

Wentelteefjes, toast met avocado en ei of chiazaadpudding: voor een goed ontbijt of brunch ben je bij Bertmans aan het goede adres. Naast dat alles biologisch, glutenvrij en vegan is, is het ook een supergezellig en knus tentje met fijne bediening. bertmans.nl, Zaagmolenkade 45

Tapas en cocktails bij Ayla

Ga. Hier. Eten! Bij Ayla kan je terecht voor de meest goddelijke tapas, die net als het interieur een mix van culturen is. En voor wie laat ontbijt en al trek heeft in risotto of burrata: je kunt hier vanaf 11.00 uur terecht voor hun Mediterraanse comfort food. ayla.nl, Kruisplein 153

Slenteren over de Rotterdamse Oogstmarkt

Om de week vind je op het Noordplein de Rotterdamse Oogstmarkt. Op deze buurtmarkt vind je verse en smaakvolle producten uit Rotterdam en omstreken én is het ook nog eens een gezellige bedoening. Met de markt wordt geprobeerd om bezoekers bewuster te maken van gezond, duurzaam, regionaal en zelfgemaakt eten. rotterdamseoogst.nl, Noordplein

Lunchen bij Op ’t dak

Je moet goed opletten, want anders loop je er zo voorbij. Brasserie Op ’t dak zit namelijk letterlijk op het dag van het Schieblock, een verzamelplaats van studio’s en creatieve ruimtes. De gerechten worden gemaakt van de producten die het rooftop restaurant zelf – op het dak – produceert. ophetdak.com, Schiekade 189

Struinen door de Markthal

Scoor hier een goeie snack, vers fruit en groenten, lekkere worstjes voor bij de borrel of sushi voor thuis op de bank: in de Markthal is voor ieder wat wils. Op eet- en drinkgebied vooral, maar je kijkt ook je ogen uit met de prachtig gekleurde binnengevel, dat maar liefst twee voetbalvelden groot is. markthalrotterdam.nl, Dominee Jan Scharpstraat 298

Borrelen in de Witte de With

Aan gezellige kroegjes en cafeetjes geen gebrek in Rotterdam! Het Witte de Withkwartier is waar je wezen moet voor een gezellige avond. Ook wordt dit gebied de kunstas van Rotterdam genoemd, vanwege de vele cultuurinstellingen.

Slapen

Sparks Hostel

Op loopafstand van het Centraal Station vind je het Sparks Hostel. En nee, in dit hostel hóéf je niet in een stapelbed als je dat niet wilt; er zijn ook hippe privékamers. Het personeel is gastvrij en behulpzaam, je kunt er genieten van een goeie bak koffie en een lekker ontbijtje en je zit zo middenin het centrum van de stad. sparkshostel.com, Westersingel 1A

Doen

Fotootje schieten bij de Samsung Pink Wall

Dankzij Sandra Kleine Staarman – beter bekend als blogger van More Style Than Fashion – en Samsung heeft de havenstad sinds kort een roze muur. Perfect voor een gezellig Instagramfotootje. Je vindt de muur aan de Hofbogen. Tot december is ie nog roze, daarna zullen kunstenaars er weer iets anders moois van maken.

🌸 #pinkwallrotterdam #samsungpinkwall #pinkwall Een bericht gedeeld door Katy Boer (@katyboer) op 4 Nov 2017 om 9:49 PDT

Een ritje maken met de watertaxi

Ondanks dat je je een echte toerist voelt is de watertaxi stiekem heel leuk om een tochtje mee te maken. Vaar naar de overkant voor een drankje bij Hotel New York of de Fenix Food Factory, of laat je afzetten in Leuvehaven of bij de Euromast. watertaxirotterdam.nl

Tour met app

Een goeie manier om de stad te verkennen is met de Street Art Route. Download de Rewriters-app (kost je € 1,09, maar dan heb je ook wat) en loop een route van zeven kilometer langs 28 toffe muurschilderingen. Aanrader, want zo zie je meteen superveel van de stad.

Shoppen

Geen zin in de grote ketens? Zoek de Pannekoekstraat en Nieuwe Markt op voor de leukste boetiekjes en koffietentjes. Wedden dat je bij Louen en MostWanted je hand niet op de knip kunt houden? In het Industriegebouw aan de Goudsesingel vind je conceptstore Groos – het Rotterdamse woord voor trots. Hier scoor je kwaliteitsproducten zoals sieraden, vazen, sneakers en lampen – allemaal van Rotterdamse komaf.

Met dank aan Rotterdam Partners | Beeld Hollandse Hoogte