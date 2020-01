Weekendje naar Twente? Hier vind je de leukste tips

Of je nou in je eigen tiny house in de natuur tot rust wilt komen of wijntjes gaat proeven in de beste nieuwe wijnbar van het land: in Twente kan het allemaal.

Waarom Twente?

Zoek je rust én reuring? Dan is Twente de plek waar je wilt zijn. In deze groene regio vol prachtige natuurgebieden en landgoederen kun je één worden met de natuur om zo de batterij weer op te laden. Maar je vindt er ook mooie authentieke dorpen, zoals kunstenaarsdorpje Ootmarsum, dat onlangs nog als decor diende voor Johan Nijenhuis’ nieuwste film De beentjes van Sint Hildegard. En dan is er nog Enschede, een bruisende stad waar altijd wat te beleven is met een uitgebreid aanbod aan leuke winkels, goede restaurants en bars en jaarlijks een ruim scala aan festivals, concerten, exposities en evenementen. Net waar jij zin in hebt.

Leukste tips

Slapen in de Bölte Landschapskamer: Even helemaal niks: daar is dit tiny house voor gemaakt. Er is geen wifi of tv en je slaapt onder de sterrenhemel, tussen de koeien, midden in een weiland. Alle wanden rondom zijn van glas zodat je een oneindig uitzicht hebt op de velden. In de ochtend wachten de koeien je enthousiast op en staat er een mand met een vers ontbijtje klaar op de veranda. drostes.nl/landschapskamers/nutter

Shoppen bij Winkel Fier: Dit boetiekje in hartje Enschede wordt gerund door vier vriendinnen. Je vindt er de mooiste kleding, accessoires en sneakers van labels als Fabienne Chapot, Modström, La Fee Maraboutée en Ellen Beekmans. winkelfier.nl

Eten bij De Twentsche Foodhal: Hier vind je lekker eten en drinken ‘zonder poeha’, zoals de nuchtere Tukkers het zelf zeggen. De foodhal is gevestigd in de oude Polaroid-fabriek in Enschede en herbergt negen verschillende keukens:

van soulfood en burgers tot raw vegan. twentschefoodhal.nl

