De leukste tips in Utrecht volgens een local

Anouk van der Graaf (29) woont al twaalf jaar in Utrecht. Ze kwam als student naar ‘dit grote dorp’ en is er daarna blijven plakken.

Wat maakt Utrecht zo’n leuke stad?

‘Het is eigenlijk een groot dorp en dat houden de locals het liefst zo. Kom dus vooral níét naar Utrecht, haha! Nou vooruit, als je er dan toch bent: er is zo veel leuks, cultureels en gezelligs te doen. En pak de fiets. Je bent dan zo het centrum uit en in twee keer trappen in de natuur. Daarom hou ik van Utrecht; je hebt er de warme, oude stad met café’s en terrassen bij de werfkelders aan de grachten, maar je laat het stadsrumoer ook zo achter je om je in het groen op te laden.’

Hoe lang woon je er al?

‘Twaalf jaar geleden kwam ik als student terecht in de volksbuurt Zuilen. Als de ramen in de zomer opengaan, hoor je de buren net iets te hard meezingen met Marianne Weber en Henk Westbroek. De buren zitten voor hun huizen op de stoep zon te vangen en eindeloos te kletsen. Inmiddels woon ik samen met mijn vriend in Oog in Al, in west. Een mooie dorpsachtige groene wijk, gelegen tussen Kanaleneiland en Lombok.’

Wat doe je graag in de weekenden?

‘Ik ben nogal een retro-nerd. Ik hou van boeken lezen, radio en oude platen luisteren. Op zondag zit ik het liefst met een weekendkrant of een boek

in een koffiebar met m’n vriend. Verder ga ik graag naar concerten en het liefst naar mijn eigen vrienden kijken, die een stuk muzikaler zijn dan ik.

Ik hou van dansen, heb een paar vaste cafés, en ga graag naar een filmhuis. In de zomer zwem ik in het kanaal bij de Munt, vlak achter mijn huis. Dan zit de hele kade vol kletsende, barbecueënde, relaxende Utrechters. In de winter vriest het kanaal dicht en kun je er schaatsen. Ik vind dit de mooiste plek van Utrecht.’

Anouks beste tips

Eten bij Sarban: ‘Dit restaurant zit aan de Oudegracht. Het is opgestart door twee jonge vluchtelingen uit Afghanistan. Op hun beurt geven ze veel alleenstaande minderjarige asielzoekers een baan in het restaurant. Ze nemen de tijd om je bij te praten over de cultuur en het eten in Afghanistan en dat eten is niet normaal lekker. Ook voor vega’s veel keuze. Reserveren is vaak wel nodig, ook doordeweeks.’

sarban.nl

Drinken bij De Pomp: ‘In dit voormalige tankstation aan de Croeselaan zit een restaurant met Berlijnse vibes. Er staat een enorme dino voor de deur die je welkom heet en binnen zie je nog een hoop terug uit de benzinepomptijd, zoals de oude voorgevel met de tekst ‘Shell Shop’. Lekker groot terras ook. Topplek om even bij te eh… tanken.’

depomputrecht.nl

Dansen bij Ekko: ‘Een poppodium op een mooie historische locatie, die heb je steeds minder, want het is niet top voor het woongenot van buurtgenoten. Daar ging de oude Tivoli aan ten onder, maar de Ekko is still standing strong aan de Bemuurde Weerd W.Z.. Gelukkig wel, want hier heb je de leukste feestjes. Denk: ‘Yallah, Yallah’ en ‘Diep in de groef’. De boel wordt trouwens gerund door de leukste vrijwillgers.’

ekko.nl

