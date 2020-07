Op vakantie in eigen land: 3 wandeltips in Drenthe

Drenthe is zo’n provincie die je wel eens per ongeluk ‘vergeet’. We denken bij een vakantie of weekendje weg in eigen land al snel aan een de populaire regio’s aan de kust, aan de Veluwe of aan het heuvellandschap van Limburg. Toch bereik je Drenthe al in minder dan twee uur rijden vanaf Utrecht. En zeg je Drenthe, dan zeg je natuurlijk hunebedden. Die kom je er genoeg tegen tijdens een fijne wandeling of fietstocht door de vele natuurgebieden. Wat ons betreft is Drenthe een van de mooiste regio’s van het land! Dit zijn onze wandeltips in Drenthe.

Wandeltips in Drenthe

Grolloërveen

Onze lievelingsfoto van Drenthe maakten wij tijdens een prachtige wandeling in het Grolloërveen. Parkeer je auto bij de Parkeerplaats Blankeveen (Grolloo). Vanaf hier bereik je binnen een half uur wandelen het vlonderpad. Het is hier heerlijk wandelen door het veld. Of kom op de fiets en begin je fietstocht vanuit het plaatsje Grolloo. Voor de muziekliefhebber is het overigens ook leuk om nog een stop te maken bij het C+B Museum in Grolloo, een museum over de voormalige bluesband Cuby + Blizzards. Een absolute wandeltip in Drenthe!

Strubben-Kniphorstbosch

Het natuurgebied Strubben-Kniphorstbosch is gelegen tussen de plaatsen Anloo en Schipborg. Dit gebied heeft de titel ‘archeologisch reservaat’ gekregen, omdat je er door diverse archeologische monumenten wandelt. Een gebied vol historie. Naast grafheuvels en eeuwenoude karrensporen spot je er – uiteraard – ook twee hunebedden! Staatsbosbeheer heeft hier een leuke wandeling uitgestippeld van 9 kilometer. Startpunt van de wandeling: informatiecentrum Homanshof in Anloo. Volg vervolgens de gele paaltjes!

Balloërveld

Een andere schitterende wandelplek is het Balloërveld. Parkeer je auto bij Schaapskooi Balloo (Crabbeweg 2 in Balloo) en wandel vervolgens vanaf de schaapskooi zo naar het Balloërveld. Je kunt er een mooie wandeling maken van ongeveer 9 kilometer. Staatsbosbeheer heeft hier het zogenoemde ‘Boswachterspad’ uitgezet, je volgt eenvoudig de paarse markering vanaf de parkeerplaats. Als kers op de taart kleurt het heideveld in de hoogzomer maanden ook nog eens prachtig paars.

Tip: op het informatiebord bij de schaapskooi staat waar je de schaapskudde (van maar liefst 400 heideschapen) die dag kunt vinden.

Nieuw reisboek met nog veel meer tips

Nog veel meer tips van het reisduo Marlou en Godfried lees je in de reeds verschenen reisgids: Nederland – vakantie in eigen land. Een gids vol achtergrondverhalen, wandel- en fietstips en mooie dorpen in 20 schitterende regio’s. Deze reisgids bestel je, inclusief gratis verzending, in de webshop van REiSREPORT.

Lees ook:

Er even helemaal tussenuit: 3x de mooiste wandelingen op de Veluwe