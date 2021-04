Op vakantie naar Spanje of Frankrijk? Dat kan vanaf juni weer

Zie jij jezelf deze zomer al sangria drinken in de Spaanse zon? Of wijn drinken op een Frans terras? Goed nieuws, onder bepaalde voorwaarden wordt het vanaf juni weer mogelijk om naar Spanje en Frankrijk af te reizen.

Frankrijk

Frankrijk is al jaren het populairste vakantieland onder Nederlandse reizigers. En dat snappen we helemaal! Liefhebbers van Frankrijk hebben geluk, want vanaf 9 juni zijn buitenlandse toeristen weer welkom in het land. Er is wel een voorwaarde: reizigers moeten een vaccinatiepaspoort kunnen laten zien. Hierin staat of je bent gevaccineerd, getest of antilichamen hebt. Frankrijk heeft al een eigen app ontwikkeld die dient als digitaal vaccinatiepaspoort.

Maatregelen in Frankrijk

In Frankrijk worden momenteel steeds meer maatregelen versoepeld. Zo openen vanaf 19 mei de terrassen, musea en winkels en gaan de cafés en restaurants vanaf 9 juni onder voorwaarden open. Eind juni wordt, als alles goed blijft gaan, de avondklok opgeheven.

Spanje

Ook de Spaanse regering heeft laten weten dat ze vanaf juni weer buitenlandse toeristen willen toelaten. Ook zij willen gebruik maken van een digitaal certificaat. Mensen die gevaccineerd zijn, het virus al een keer hebben gehad en er van zijn genezen of mensen die een recente negatieve test kunnen tonen, zijn welkom in het land.

Maatregelen in Spanje

In Spanje gaat het steeds een stukje beter. Op 25 oktober 2020 werd daar de noodtoestand afgekondigd, die steeds werd verlengd tot uiteindelijk 9 mei 2021. Vanaf 9 mei 2021 zal de noodtoestand eindigen en worden er een boel maatregelen versoepeld. In Spanje verschillen de maatregelen heel erg per regio. Klik hier voor de huidige maatregelen per regio.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Libelle | Beeld: Getty Images