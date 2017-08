In deze vijf landen durven we geen auto te huren

De avonturiers onder ons kiezen deze zomer voor een roadtrip. Maar niet in ieder land zien Nederlanders het zitten om met een huurauto de weg op te gaan. In deze landen durven we eigenlijk niet te rijden.

Viva España! Net als vorig jaar trekken we er dit jaar op vakantie het liefst op uit in Spanje met een huurauto, zo blijkt uit onderzoek van Sunny Cars. Spanje is én blijft veruit het populairste ‘autohuurland’. Ook Griekenland, de Verenigde Staten, Italië en Portugal blijven populair bij de Nederlandse autohuurders. In sommige landen is dat wel anders: twintig procent van de Nederlanders vindt rijden in Thailand een echte no-go. Ook op de Turkse wegen rijden, durven we niet. Hieronder de top 5 van landen waar Nederlandse toeristen de huurauto liever laten staan.

1. Thailand (20,2 procent)

2. Turkije (15 procent)

3. Zuid-Afrika (11,7 procent)

4. Verenigd Koninkrijk (9 procent)

5. Curaçao (2,6 procent)

Bron Sunny Cars | Beeld Sanoma Beeldbank