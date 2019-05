¡Viva Mexico! Hier moet je geweest zijn volgens een local

Lianne Dorscheidt (28) is freelancer in de muziekindustrie. Ze woonde vorig jaar in Mexico en wist niet dat ze zo verliefd kon worden op een land. Kom maar op met die Mezcal, churros en taco’s.

Wat maakt Mexico zo leuk?

‘Het is een land dat alles heeft en waar je elke keer positief verrast wordt. Jungles, woestijn, bruisende steden, idyllische dorpjes, oude ruïnes, de wilde Grote Oceaan (perfect voor surfen!) en de kalme, warme Caribische zee. Plus het lekkerste eten ter wereld en de liefste mensen die je altijd willen helpen. Ik heb een jaar in Australië gewoond, maanden door Azië gereisd en andere verre reizen gemaakt, maar ik ben nog nooit zo verliefd geweest als op Mexico. Ik voel me extreem verbonden met dit land en hoop er snel weer terug te keren.’

Waarom ben je daar gaan wonen?

‘Ik besloot dat het na een aantal jaar fulltime werken tijd was om Nederland even te verlaten. In eerste instantie wilde ik terug naar Colombia, waar ik een paar jaar daarvoor een korte reis had gemaakt, om vervolgens te eindigen in Australië. Toch besloot ik in september 2017 een enkeltje Mexico te boeken omdat het ticket heel goedkoop was en ik daar nog nooit was geweest. Ik ben op intuïtie en op aanraden van locals een jaar lang kriskras door het land gegaan; van Guadalajara tot Isla Holbox en van San Cristóbal de las Casas tot Monterrey. Tussen het reizen door woonde ik een paar maanden in Mexico-Stad en Puerto Escondido.’

Wat deed je graag in het weekend?

‘Ik werkte in een hostel en koffietentje en heb Engelse les gegeven op een basisschool. Ik moet zeggen dat weekenden niet echt bestonden, omdat ik geen vast ritme had. Op de meeste plekken in Mexico, vooral in Mexico-Stad, kun je elke dag van de week uitgaan. Ik woonde dicht bij Chapultepec-park, een groot park in het midden van de stad waar ik ’s ochtends vaak ging hardlopen. Ook volgde ik weleens yogales bij Green Yoga en wandelde ik met de hond van mijn huisgenoot via de buurten Condesa en Roma richting Centro Historico.’

Lianne’s beste tips

Vingers aflikken op straat

‘Of je nou zin hebt in een vers sapje, fruit met yoghurt, taco’s, esquites (maissalade), dorilocos (een soort kapsalon van chips) of churros: je haalt het op straat. Tip: bestel je sapje altijd zonder suiker (‘sin azucar’), anders wordt er standaard een grote lepel ingegooid. Vergeet niet de Tacos al Pastor te proberen, een soort kebabvlees op een maistortilla met ananas. Ook top als late night snack na het feesten.’

Lokaal shoppen bij 180 Grados

‘Bezoek de wijken La Roma en Condesa voor eigenzinnige en vintage winkels. 180 Grados is een organisatie die zich focust op het creëren en supporten van Mexican design. In hun winkel vind je dus voornamelijk kleding en schoenen van Mexicaanse designers.’

180grados.mx

Night shift bij Gin Gin

‘Alle hippe clubs en bars vind je in Calle Alvaro Obregon. Je betaalt hier wel wat meer voor een cocktail, maar bijna elke plek is een verrassing. Je kijkt je ogen uit naar de inrichting van veel zaken, zo ook bij Gin Gin, een wat duurdere cocktailbar waar de muur vol hangt met gouden schedels (catrinas).’

gingin.mx

Kunst opsnuiven in het Museo Dolores Olmedo Patino

‘Je kunt Mexico niet verlaten zonder de kunst van Frida Kahlo te hebben gezien. Veel mensen bezoeken haar huis, Casa Azul. Ook leuk, maar kunst vind je er amper. In dit museum hangen al haar belangrijke stukken nog.’

Museodoloresolmedo.org.mx

Op avontuur in Puerto Escondido

‘Een van de beste surfplekken ter wereld. Als groentje kun je het best beginnen in Carizalillo. Voor meer uitdaging kun je naar La Punta, ook de leukste kant van Puerto om te verblijven. Zicatella is de plek met de grootste golven, waar je dus vooral heen gaat om de pro’s te zien. Een paar keer per jaar vinden in Puerto de big wave competitions plaats waarvoor professionele surfers van over de hele wereld invliegen om de gigantische golven te tackelen en te strijden om de winst.’

