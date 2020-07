Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: 5X handige apps voor vakantiegangers.

Koffers – paklijsten

Voordat de reis begonnen is ben je vaak al een paar uur kwijt aan voorbereiding. De app ‘Koffers – paklijsten’ helpt je daarbij. De app begint met drie basislijsten met daarin meer dan 60 items. Daar kun je natuurlijk dingen aan toevoegen of juist verwijderen. Op die lijsten staan al je vakantiebenodigdheden in categorieën opgedeeld. Je kunt zo veel lijsten aanmaken als je wilt, voor verschillende gelegenheden. Super handig!

CityMaps2Go

Eenmaal bij aankomst van je bestemming is het wel zo handig om te weten waar je precies bent of heen moet. Bijna iedereen heeft wel een kaart/navigatie-app op zijn of haar mobiel. Het enige nadeel is dat je voor deze apps internetverbinding nodig hebt. Het komt nog wel eens voor dat je ergens geen verbinding hebt of dat het niet goed uitkomt dat je mobiel veel internet verbruikt. Met de app CityMaps2Go kun je offline gebruik maken van gedownloade kaarten. Bijna elke stad, provincie of zelfs land heeft een gedetailleerde kaart op CityMaps2Go staan! En nog een leuk extraatje: CityMaps2Go biedt ook lijsten aan met de meest populaire adresjes uit de buurt. Zo weet je precies waar de leukste plekken zijn en hoe je ze kunt bereiken.

Spotted By Locals

Wie kent een stad nou beter dan de trouwe inwoners zelf? De app Spotted By Locals staat vol met hele handige tips, allemaal ingediend door ervaren locals uit de buurt. Ontdek zo bijvoorbeeld de mooiste verstopte plekjes of de restaurants met de beste deals!

Prey Anti Theft

Je mobiel kan wel vol handige apps staan, maar als die gestolen wordt heb je er alsnog niets aan. Helaas lopen mensen op vakantie (vooral op toeristische plekken) een groter risico om bestolen te worden. Daarnaast kan het je ook overkomen dat je je mobiel ergens kwijt raakt. Voor beide gevallen kan Prey Anti Theft jouw redder in nood zijn. De app kan je op vele manieren helpen bij het terugvinden van je mobiel. Ook kun je het toestel op een afstand blokkeren. De app beschikt over allerlei tools die in dit soort situaties goed van pas zouden kunnen komen!

SAS Survival guide

Ben jij meer van de avontuurlijke reizen? Of wil je er zeker van zijn dat je jezelf kunt redden in geval van nood? SAS Survival guide leert je alles wat je moet weten om te overleven in het wild. De app bevat honderden handige vaardigheden, geschreven door een voormalig SAS-soldaat en -instructeur ‘John Lofty’.

