VIVA’s Vijf: 5x jezelf nog even verwennen voordat de vakantie voorbij is

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x jezelf nog even verwennen voordat de vakantie voorbij is.

Hapje eten bij Stork

Café-restaurant Stork is een uniek visrestaurant gelegen aan de Noordelijke IJ oevers. Het restaurant is gespecialiseerd in vis en schelp- en schaaldieren, maar serveert ook vegetarische en vleesgerechten voor als je niet van vis houdt. In de zomermaanden is er een enorm terras op het zuiden, direct gelegen aan het IJ (we like). Met uitzicht op de voorbijvarende schepen en het geluid van kabbelend water is Stork de ideale setting om te genieten van één van de heerlijkste visgerechten.

Online Mysteryland

Hoe sluit je de zomer nou beter af dan met een festival? En niet zomaar een festival, ‘Mysteryland: Let’s Get High’. Zaterdag 29 augustus kun je tussen 19:00 en 01:00 kijken naar hoe je favoriete artiesten optreden vanuit luchtballonnen (vandaar de naam). Het online festival is gratis te zien via live.mysteryland.com. Lees ook dit artikel voor meer info over Mysteryland: Let’s Get High.

Financiële vrijheid

Vakantie over, verantwoordelijkheden terug… En weet je wat blijkt? 52% van de Nederlandse vrouwen kan niet op eigen benen staan (shocking!). Geld- en ervaringsdeskundige Hanneke van Onna was een van hen. Tot ze failliet ging en een peperdure scheiding voor haar kiezen kreeg. Ze gooide in 2014 het roer om en nam de verantwoordelijkheid voor haar eigen portemonnee. In haar boek The Money Issue neemt ze de lezer mee op haar hobbelige reis naar financiële vrijheid. Aan de hand van to do’s en lijstjes laat ze je een een stappenplan doorlopen om dezelfde fantastische status te krijgen.

Op het dak genieten

Terrasjes pakken kon natuurlijk niet ontbreken op deze lijst. Maar dit is niet zomaar een terras, het is namelijk gevestigd op een dak. Perfect voor zomerse dagen! Op het dak van Bleyenberg aan de Grote Markt in Den Haag kun je lekker cocktails én hapjes wegtikken. ‘Bij ons kan iedereen de top bereiken’, zeggen ze zelf – en dat is een verdomd mooie plek, zeggen wij.

Big Mac saus

Eens in de zoveel tijd even zondigen bij de McDonalds moet kunnen toch? We geven je gelijk een reden waarom: de speciale Big Mac saus. Deze saus was altijd al aanwezig op de klassieke Big Mac burger, maar sinds deze maand ook apart verkrijgbaar. Benieuwd? De saus is nog t/m 23 augustus los te koop. Wij rennen alvast richting de Mac.

