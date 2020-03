VIVA’s Vijf: de 5 beste bestemmingen voor vrouwen die alleen reizen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met Deze week: de 5 beste bestemmingen voor vrouwen die alleen reizen.

Moskou, Rusland

De onderzoeksresultaten van Booking.com tonen aan dat architectuur een belangrijke trekpleister is voor vrouwelijke soloreizigers, en Moskou stelt met zijn geweldige Russische architectuur zeker niet teleur. Moskou prikkelt zijn bezoekers met kunst, geschiedenis en grootsheid, en natuurlijk de historische kern, het Kremlin; een verzameling schitterende kerken, paleizen en musea.

Bangkok, Thailand

Alleen reizende vrouwen die in 2020 op zoek zijn naar een meer avontuurlijke bestemming, zouden Bangkok eens moeten overwegen voor hun volgende reis. De stad barst van de bezienswaardigheden, ligt vlakbij paradijselijke stranden en is ook niet ver van de Thaise jungle. Volgens de onderzoeksresultaten van Booking.com is lokaal eten een van de voornaamste aanbevelingen van soloreizigsters.

Bordeaux, Frankrijk

Hoewel Bordeaux bekend staat om zijn gelijknamige wijn, heeft deze opkomende bestemming voor alleenreizende vrouwen veel meer te bieden dan dat. Je kunt de prachtige architectuur van de Place de la Bourse bewonderen, door de Jardin Public slenteren, of losgaan in de langste winkelstraat voor voetgangers in Europa, Rue Sainte-Catherine.

Taipei, Taiwan

Ook stadswandelingen worden volgens de onderzoeksdata van Booking.com warm aanbevolen door vrouwen die alleen reizen. Het is een sportieve manier om de stad te verkennen, en als je het op eigen gelegenheid doet kun je je laten verrassen door wat er op je pad komt. Taipei is een boeiende stad met veel mogelijkheden voor stadswandelingen.

São Paulo, Brazilië

Een kernwoord dat soloreizigsters vaak achterlaten in hun aanbevelingen op Booking.com is ‘ambiance’, en São Paulo is de perfecte stad om dat te ervaren. Vanaf het moment dat je aankomt in de stad, word je meegesleept door de levendige cultuur. Als je een passie hebt voor Latijns-Amerikaanse kunst, dan mag een bezoek aan het Museu de Arte de São Paulo niet ontbreken.

Beeld: Getty Images