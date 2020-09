VIVA’s Vijf: 5x leuke tips voor het weekend

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x leuke tips voor het weekend

Superrelatie Weekend

Meer leren over liefde en relaties? Op 19 en 20 september is het Superrelatie Weekend. Bij dit 365 Dagen Succesvol Event leer je alles over de verborgen dynamiek in relaties. De afgelopen jaren hebben al 15.600 mensen deelgenomen aan het weekend. Dit jaar is het event online en dus gewoon te volgen vanuit je eigen woonkamer. Psst, voor de singles onder ons: er worden vooraf leuke groepjes gevormd om andere singles te ontmoeten en er worden ook nog leuke dates gestimuleerd! Dit evenement is trouwens niet alleen voor singles. Voor koppels is het ook zeer interessant om nog meer te leren over de liefde. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de kaartverkoop.

Cursus fotografie

Tegenwoordig maakt iedereen overal foto’s van. Wil jij nou je herinneringen nog mooier vast kunnen leggen? Dan is deze cursus fotografie zeker het proberen waard. Het bestaat uit een pakket met drie verschillende trainingen: fotografie voor beginners, fotomarketing en photoshop. Door de professionele tips word je langzaam opgeleid tot fotografie-expert. Wie weet ontdek je een nieuwe passie? Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Fresh Eyes Photo Fair

Nu door de bovenstaande cursus je interesse in fotografie is gewekt kun je gelijk een kijkje nemen bij de Fresh Eyes Photo Fair. Eigenlijk is dit sowieso een leuke weekendtip, ook zonder de cursus of verstand van fotografie. Op de Fresh Eyes Photo Fair vind je allemaal kunstzinnige foto’s met elk een eigen verhaal daarachter. Je kijkt je ogen uit! (wel op gepaste afstand met een mondkapje op natuurlijk.) Meer informatie over dit evenement, de foto’s, fotograven, tickets en meer vind je op fresheyesphoto.com.

Comedyshow Sitcom

Zin om eventjes in een tijdmachine naar de jaren ’90 te stappen? Dan kun je vanaf 22 september terecht bij Boom Chicago. Andrew Moskos legt met zijn nieuwe comedyshow ‘Sitcom’ het welbekende gouden sitcom-format onder de loep. De formule is bekend: een standaard groepje vrienden komt op dezelfde plek samen om daar in realistisch verbeeldde – maar zeer onwaarschijnlijke – situaties verwikkeld te raken. Met alle typische sitcom kenmerken die daarbij horen. Meer informatie over deze nostalgische show en de grappige verhaallijn kun je vinden op boomchicago.nl.

Super luxe overnachting

Juist geen zin in gedoe en verplichtingen? Dat kan ook hoor. Waldorf Astoria Amsterdam presenteert met trots ‘The Mayor’s Residence’; een privé paleis met negen grote kamers en suites, exclusieve toegang tot je eigen spa en alle gemakken van dit gerenommeerde vijf-sterren hotel. Hier kun je helemaal tot rust komen! De kosten voor een overnachting zijn wat hoger dan gemiddeld (heel veel hoger dan gemiddeld), maar dan heb je ook wat. Het grachtenpaleis komt namelijk inclusief een butler, huishoudster en een prive chef. Ook heb je toegang tot de Guerlain Spa waar je terecht kunt voor onbeperkt behandelingen en massages.