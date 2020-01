Voor haar communicatiestudie verhuisde Nanna Gøbel (23) naar Aarhus: de Deense studentenstad die wordt omringd door mooie bossen en stranden. Die combinatie van stad en natuur maakt dat ze zich er al drie jaar helemaal thuis voelt.

Wat maakt Aarhus zo leuk?

‘Het is bijzonder om in een levendige studentenstad te wonen, maar óók dicht bij de natuur. Waar je ook bent in de stad, je wordt altijd omringd door mooie bossen en stranden. In Denemarken staat Aarhus ook bekend als ‘city of smiles’. Er is veel te doen en veel te ontdekken, van de regenboog op museum Aros tot de pittoreske straatjes in Møllestien.’

Wat doe je het liefst op je vrije dag?

‘Ik vind het heerlijk om over de Marselisborghaven te lopen of naar een van de markten te gaan. Afhankelijk van het seizoen zijn er vlooienmarkten, plantenmarkten of food festivals. Met lekker weer ga ik met vrienden naar de botanische tuinen.’

Wat is de place to be?

‘Het Latinerkvarteret! Dit is het oudste stuk van Aarhus en er zijn heel veel leuke cafés en boetiekjes. In de smalle historische straatjes hangt een fijne levendige sfeer. In deze charmante buurt drink je in cafés als Englen en Drudenfuss geweldige koffie.’

Nanna’s beste tips

Eten bij Aarhus Street Food: ‘In deze oude busgarage wordt in kleine gedecoreerde containers vanuit verschillende landen gekookt. Haal ergens eten of drinken en neem in het midden van de hal plaats aan een lange tafel. Er hangt een gezellige volkse sfeer.’

Aarhusstreetfood.com

Shoppen bij Bruuns Galleri: ‘Dit winkelcentrum bevindt zich in hetzelfde gebouw als het centraal station. Op twee verdiepingen vind je kleding, schoenen, sieraden, cafés en restaurants. Meer dan genoeg opties voor een dag winkelen.’

bruuns-galleri.steenstrom.dk

Dansen bij Hr. Bartels: ‘Deze bar serveert goede drankjes en heeft een heel chille sfeer. Ook draaien ze leuke muziek, maar de lounge vibe zorgt ervoor dat het volume niet te hoog staat. Alcohol is duur in Denemarken, dus de twee-voor-de-prijs-van-een-cocktails zijn mooi meegenomen!’

herrbartels.dk