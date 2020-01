Freelancejournalist Júlia Valentini Storch (24) woont voor haar studie tijdelijk in Maastricht, maar komt uit São Paulo. En ook al bracht ze jaren door in de Braziliaanse metropool, het is een stad die zich elke dag opnieuw laat ontdekken.

Wat maakt São Paulo zo geweldig?

‘Met 21 miljoen inwoners is het niet gek dat de stad zo multicultureel is. Zo heeft het een Palestijns centrum met eten uit het Midden-Oosten en Japanse, Italiaanse, Armeense en Joodse buurten. En zo is er nog véél meer. Het is een stad om elke dag opnieuw te ontdekken, zonder er ooit genoeg van te krijgen.’

Welke wijken zijn helemaal happening?

‘Dat verandert in São Paulo waanzinnig snel: een plek is eerst heel hip en plotseling ‘geweest’. Je kunt hier wel blíjven zoeken naar de nieuwste hypes. Pinheiros en Vila Madalena zijn de meest trendy plekken, er is altijd iets gaande. Als je meer van casual en rustig houdt, moet je in het stadscentrum en omliggende buurten als Santa Cecília zijn. Hier vind je ook veel leuke cafés, restaurants en barretjes.’

Wat doe je in de weekenden?

‘Met mooi weer is er op elke straathoek wel iets te doen. Ik ga graag naar Pinacoteca, een museum dat ooit een kunstacademie was, en lunch vaak in de Koreaanse buurt. Een andere favoriete plek is Samba do Bixiga, een straat in de Italiaanse wijk die helemaal wordt afgesloten door mensen die er Braziliaanse samba spelen, dansen, bier drinken en vrienden ontmoeten. Als de avond nogal intens was, ga ik de volgende ochtend graag naar een padaria (bakkerij) voor een lekker ontbijtje. Daarna richting CCSP, een cultureel centrum met een prachtige bibliotheek, bioscoop, concertzaal en een groen dakterras waar je heerlijk in de zon kunt zitten.’

Júlia’s beste tips

Shoppen bij Farm: ‘Mijn favoriete winkel! Hier vind je mooie kleding met prints van Braziliaanse flora en fauna. Vooral hun winkel in Vila Madalena is prachtig. Het voelt eerder aan als een heel mooi luxueus huis dat vol staat met planten en fijne zithoeken heeft. De winkel heeft een heerlijke signature bloemengeur, die ze nu verkopen als wierook!’

farmrio.com.br

Feesten bij Balsa: ‘Mijn absolute hidden gem, waar ik alleen mijn goede vrienden mee naartoe neem. Deze plek raak ik nooit zat. Op de vierde verdieping van dit Art Nouveau-gebouw, midden in het historische centrum, vind je een heerlijke kitscherige bar. Er is weinig licht maar veel goedkope drank. Loop nog één verdieping naar boven, want vanaf het dakterras heb je uitzicht over de hele stad. Open van donderdag t/m zaterdag.’

4º andar e terraço, R. Cap. Salomão 26

Eten bij A Casa do Porco: ‘Dit restaurant serveert alleen varkensvlees en staat op de lijst van de vijftig beste restaurants in São Paulo. Het begint hier al met het ontbijt waarna je gerust nog acht gerechten kunt bestellen, tot varkenssushi aan toe. Tip: vermijd zaterdag en zondag tijdens lunchtijd, anders sta je gerust drie uur in de rij.’

acasadoporco.com.br

