Mallory Spijker-Tambling (31) woonde tijdens haar puberteit in Cork, de tweede stad van Ierland. Nog steeds komt ze er graag om vrienden te ontmoeten in de vele koffietenten en pubs die deze levendige stad rijk is.

Wat maakt Cork zo cool?

‘Het is een bruisende stad! De Corkonians zijn behoorlijk trots op de ‘tweede hoofdstad’ van Ierland – de locals zeggen dat Cork eigenlijk de hoofdstad is, wat altijd met een grote knipoog wordt gezegd. Je kunt de hele stad per voet ontdekken, wat het gemoedelijk en gezellig maakt. De Ierse charme is ook zeker aanwezig in de gezellige straatjes, knusse pubs en de talrijke restaurants. De sfeer is internationaal door de vele expats die hier wonen en werken, wat het een multicultureel tintje geeft. Met een bloeiende foodie- en ambachtelijke bier-scene, de vriendelijkste pubs van het land en een hippe koffiebar op elke hoek, is Cork voor mij de beste plek ter wereld om te ontspannen, tot rust te komen en de sfeer op te snuiven. Ik woon zelf momenteel in the middle of nowhere dus ik vind het heerlijk om regelmatig naar Cork te gaan.’

Wat is heel typisch voor Cork?

‘Een pint Beamish of Murphy’s drinken in een van de vele gezellige pubs. Guinness komt uit Dublin, Beamish en Murphy’s worden in Cork gemaakt. Om de echte smaak van ‘old Cork’ te proeven hebben bezoekers een beetje moed nodig om het lokale gerecht tripe & drisheen te eten; rundermaagvlies met bloedworst. Deze lekkernij wordt op een heerlijke manier bereid in het Farmgate Café binnen in de English Market. Ga er vooral het gesprek aan met een echte Corkonian, hoewel het niet makkelijk te verstaan zal zijn!’

Mallory’s beste tips

Shoppen bij Miss Daisy Blue: ‘Als je dol bent op vintage, dan mag je deze winkel absoluut niet missen. Ze verkopen hier items die je mee terugnemen naar de jaren dertig tot en met de jaren tachtig, en Levi’s-liefhebbers kunnen jagen op 501’s. Vintage shoppen kan soms een uitdaging zijn, maar eigenaresse Breda Casey zorgt er altijd voor dat je met de mooiste parels naar huis gaat.’ missdaisyblue.co

Eten bij English Market: ‘Deze iconische markt mag je écht niet missen. De English Market bestaat al sinds 1788 en foodies in heel Ierland zijn er jaloers op. Struin er rond, snuif de geuren op, en mocht je trek hebben in wat zoets, maak dan een pitstop bij Heaven’s Cakes.’ Princes St

Uitgaan bij The Secret Garden: ‘Niet zo heel geheim meer, want dit is momenteel dé favoriete plek voor het wat oudere publiek, aangezien je minimaal 23 moet zijn om er binnen te komen. Ze omschrijven zichzelf als ‘een sprookje voor volwassenen’ en het is een niet te missen hotspot in de stad. Elke ruimte heeft een ander thema, je kijkt je ogen uit bij de eigenzinnige decors. Zelfs de dj bevindt zich in een gepimpte camper. Hier ga je heen om eindeloos te dansen.’ Hanover Street

Kijk je ogen uit bij University College: ‘Er gaat niets boven een wandeling op het terrein van deze universiteit. Langs de bladerrijke waterkant langs de rivier op de campus is overal kunst te vinden. In de befaamde Lewis Glucksman Gallery, wat al een bijzonder gebouw op zich is, kun je de mooiste exposities bewonderen van nationale en internationale kunstenaars.’ glucksman.org

Deze volgens een local is afkomstig uit VIVA 33-2020. Deze editie ligt vanaf 12 augustus in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.