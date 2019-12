De leukste tips in Johannesburg volgens een local

Talita Calitz (31) is geboren en getogen in Zuid-Afrika, waar ze werkt als global marketing manager. Kaapstad? Te gek. Johannesburg? Verrassender én vernieuwender, vindt zij.



Johannesburg wordt vaak gezien als stop-over stad. Waarom zouden we er juist wat langer moeten blijven?

‘De stad heeft een heel rijke geschiedenis. Ik hou ervan dat het een smeltkroes is van verschillende culturen en talen, die allemaal naast en met elkaar kunnen bestaan. Johannesburg heeft ook ‘s werelds grootste kunstmatige bos, omdat er de afgelopen decennia heel veel bomen zijn geplant. De stad is inmiddels een hub voor creatievelingen geworden. ‘Het Berlijn van Afrika’ trekt veel kunstenaars, modeontwerpers en muzikanten aan. Deze nieuwe generatie omarmt hun Afrikaanse roots en brengt dit over naar de rest van de wereld. Denk aan storyteller en kunstenaar Trevor Stuurman, modeontwerper Rich Mnisi en de feministische kunstenaar en activist Lady Skollie.’

Welke wijken mogen we niet overslaan?

‘Mijn vrienden en ik gaan vaak naar Melville en Greenside. Als we drankjes willen doen, dan gaan we altijd naar mijn persoonlijke favoriet Hell’s Kitchen. De lekkerste tapas eet je bij Urbanologi in Fox Street, gelegen in de Mad Giant Brewery (tip voor wie van bier houdt!).’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Je hebt hier ontzettend veel cafés, galerieën en leuke markten. Market on Main is een heerlijke plek voor in het weekend, evenals de iconische wijk Maboneng, waar alle hippe locals uithangen. Mountainbiken en hardlopen zijn ook erg populair. Elk weekend is er een Park Run in Delta Park. In mijn vrije tijd ga ik ook graag schilderen, surfen, duiken en buiten op avontuur.’

Talita’s leukste tips:

Shoppen bij Kramerville: ‘Ben je fan van interieur, inrichting en design? Dan moet je echt in deze wijk zijn, ook wel bekend als het designdistrict van Johannesburg. Hier vind je fantastische interieurwinkels. Je kunt er fijn rondwandelen en (window)shoppen.’

Eten bij Lucky Bean: ‘Wil je traditionele gerechten eten? Grote kans dat de locals je naar dit restaurant sturen, in de trendy buitenwijk Melville. Hier kun je lokale gerechten proberen met springbok en struisvogel en de nationale worst ‘boerewors’. Proef vooral ook traditionele desserts als ‘melktert’, een zoete kaneeltaart. Hier ervaar je het authentieke Zuid-Afrika.’

Luckybeanrestaurant.co.za

Drinken bij Mootee Bar: ‘Ben je in voor een unieke cocktailervaring? Go here! Deze bar is pas een jaar open, maar hun naam zingt nu al overal rond en ze staan zelfs in de top tien van beste nieuwe cocktailbars ter wereld. Ze weten de ‘authentieke, onconventionele interpretatie van modern Afrika’ te verwerken in elke cocktail: elke drankje is ontworpen door een heuse designer. Dit moet je gewoon zelf meemaken én proeven.’

mootee.co.za

