Waarom grote reisbloggers kiezen voor duurzaam reizen en hoe je dat doet

Wat is duurzaam reizen? En wat zijn de voordelen? Duurzame reisorganisatie Better Places vroeg grote reisbloggers naar hun ervaring met duurzaam toerisme. Dat blijkt niet alleen beter voor mens en planeet, maar ook nog eens heel erg leuk én makkelijk.

Tekst Suzanne van Duijn | Beeld Shutterstock (header), Reisjunk

De aarde warmt op, de wereldbevolking groeit en er worden massaal bomen gekapt. Simpel gezegd zijn we niet erg lief voor de aarde. Ook reizen we steeds meer en dat is eveneens niet heel bevorderlijk voor natuur én cultuur. Vliegen is enorm milieuvervuilend en de lokale bevolking gaat soms gebukt onder het massatoerisme dat in menig land is ontstaan.

Moeten we stoppen met reizen? Gelukkig niet! Maar als we nog lang van onze prachtige planeet willen we genieten, moeten we niet alleen aan profit en mooie vakanties denken. De oplossing zit ‘m in duurzaam toerisme. Tijd voor een revolutie.

Wat is duurzaam toerisme?

Duurzaam reizen kan op heel veel manieren. Wandelen is vanzelfsprekend minder vervuilend dan vliegen, maar wie toch liever het vliegtuig pakt kan tegenwoordig voor een klein bedrag de CO2-uitstoot van de vlucht compenseren. Ook rechtstreeks vliegen is al beter; in ieder geval minder vervuilend dan vliegen met een overstap.

Ter plaatse gaat het erom dat je niets doet dat de natuur of cultuur ter plekke op een negatieve manier beïnvloedt. Of beter nog: dat je met jouw reis iets bijdraagt aan de plaats van bestemming. Boek tours ter plekke om de lokale economie te steunen, verblijf in een ecolodge en verbruik zo min mogelijk plastic flesjes. Om maar wat kleine voorbeelden te noemen. Reisorganisatie Better Places probeert hun klanten zoveel mogelijk duurzaam en lokaal te laten reizen. Wie niet via de duurzame reisorganisatie boekt kan ook zelf wat doen. Grote reisbloggers delen hun ervaringen en hebben tips om ook (meer) duurzaam te reizen.

Verkies de bus

Reisblogger Daisy Scholte van All Day Every Daisy is momenteel op wereldreis en probeert zo duurzaam mogelijk te reizen. Dat doet ze onder andere door zo min mogelijk het vliegtuig te pakken. ‘Dat betekent dat we soms zeventien uur in een bus zitten, maar dat heb ik er graag voor over,’ aldus Daisy. ‘Ik geef ook heel bewust mijn geld uit. Ik zie elke betaling als een investering en vraag me altijd af in wie of wat ik mijn geld stop. Investeer ik in een kopje koffie van een multinational of van een lokale bewoner? Dragen mijn euro’s bij aan betere leefomstandigheden van de gemeenschap of juist niet?’ Daisy onderneemt ook geen activiteiten waarbij je in direct contact staat met dieren.

Support locals

Merel Wildschut van duurzaamheidsblog De Groene Meisjes weet ‘dat reizen in de kern geen groene hobby is’, maar doet het graag en het liefst ook best wel veel, maar dan wel zo groen mogelijk. ‘Ik eet veganistisch en zoveel mogelijk lokaal,’ vertelt Merel. ‘Ik support zoveel mogelijke kleine ondernemingen en mijd de grote ketens. Ik laat nergens afval achter. Ik heb mijn eigen waterfles mee. Ik wandel heel veel of ik pak het openbaar vervoer.’

Ik ga op reis en neem mee… een eigen boodschappentas en waterfilter

‘Lokale bewoners en de omgeving moeten niet alleen de lasten dragen van toerisme, maar ook kunnen profiteren van hun bezoekers,’ vindt Stéphanie Versteegh van Expeditie Aardbol. ‘Ik ga altijd op pad met een eigen boodschappentas en heb een speciaal waterfilter waarmee ik water uit de kraan kan drinken, en dus geen plastic flessen hoef te kopen. Op die manier heb ik afgelopen zomer 42 plastic flessen bespaard tijdens mijn reis naar Laos.’

Geen geïmporteerd eten

En hoe zit het eigenlijk met souvenirs? ‘Ik koop mijn souvenirtjes bij lokale winkeltjes, en niet bij grote toeristische shops. Zo voorkom je dat grote partijen steeds machtiger en rijker worden en de ‘gewone’ ondernemer juist niet,’ vertelt Roëll de Ram van online reismagazine We Are Travellers. Een echte vegetariër is ze niet, maar de reisblogger probeert wel zo min mogelijk vlees te eten. ‘Ik probeer op reis ook zoveel mogelijk lokaal te eten, omdat het importeren van producten meer geld kost én extra vervuilend kan zijn.’

Is duurzaam reizen duurder?

Volgens Greg Gerrits van Reisjunk.nl hoeft duurzaam reizen heus niet duur te zijn. ‘Wij verblijven zoveel mogelijk bij kleinschalige guesthouses en hotels van locals. Daarmee steun je deze families direct en vaak is dit ook nog eens een stuk goedkoper.’ Saskia Griep, oprichter van Better Places: ‘Better Places biedt bij voorkeur kleinschalige familiehotels aan, omdat je daar echte gastvrijheid ervaart. Onze ervaring is dat het veel leuker is om in een kleinschalig familiehotel te overnachten met typische streekgerechten dan in een groot hotel met buffet eten.’

Nieuwe standaard

Duurzaam reizen is niet nieuw, maar volgens Chantal Schram zijn we er wel steeds meer mee bezig. De reisblogger van Reisdoc.nl zegt: ‘Ik merk dat ik steeds bewuster nadenk over wat ik doe op reis en hoe ik op reis ga. Vooral documentaires over de landbouwindustrie en klimaatverandering hebben mijn ogen geopend. Reizen is niet per definitie duurzaam, maar er zijn gelukkig heel veel makkelijke manieren om wel een positieve voetdruk achter te laten.’ Ook Chantal gebruikt een hervulbaar waterflesje, eet vooral vegetarisch en lokaal en probeert zoveel mogelijk activiteiten te doen met of via locals. ‘Vooral dat laatste is een win-win: ik heb een supertoffe ervaring en mijn geld gaat naar de lokale economie.’

Hoe kan ook jij duurzaam reizen? Tips voor beginners!

Daisy: ‘Duurzaam reizen is niet moeilijk. Je maakt al een groot verschil door te eten en slapen in lokale restaurants en accommodaties. En dat is ook nog eens veel leuker!’

Merel: ‘Eet bij kleine restaurantjes, shop bij kleine winkeltjes, praat met de mensen daar. Leuke plaatselijke ondernemingen vind ik zelf altijd via Instagram.’

Greg : ‘ Op reis krijg je vaak te maken met kinderen die armbandjes of kaarten verkopen. Door iets van ze te kopen denk je ze misschien te helpen, maar eigenlijk doe je daarmee het tegenovergestelde.’

Hervul je fles waar het kan. Doe geen dieronvriendelijke activiteiten. Gooi je hotelhanddoek niet gelijk op de grond na gebruik, hij kan best nog een dagje mee.'

Roëll: ‘Koop niet te veel spullen, maar doe mee aan de deeleconomie. Nieuwe spullen kopen is misschien goed voor de economie maar minder goed voor de grondstoffen van onze aarde. Leen dus een slaapzak, backpack of andere reisspullen as je die niet hebt.’

Stéphanie: ‘Neem een boodschappentas en waterfles mee van thuis. Ook kun je beter de trein nemen dan het vliegtuig, en blijf ver uit de buurt van attracties met dieren in de hoofdrol. Het is niet oké om met tijgers te knuffelen, op olifanten te rijden of om op de foto te gaan met orang-oetans.’

Saskia: ‘Let er bij excursies op dat er sprake is van een gelijkwaardige uitwisseling. Dus geen bezoeken aan schooltjes of weeshuizen maar bijvoorbeeld een bezoek aan een koffieplantage, waar trotse ondernemers uitleg geven over de producten die ze verbouwen.’

Deze blog is geschreven door Suzanne van Duijn, werkzaam als pr- en communicatieadviseur voor o.a. Better Places. Kijk voor meer informatie over duurzaam reizen op betterplaces.nl

