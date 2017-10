Waarom Lapland? Nou, hierom!

Kan het je niet koud genoeg zijn? Ben je niet bang voor een beetje sneeuw en temperaturen onder nul, dan tippen wij: Lapland! Vijf redenen waarom de poolcirkel op je bucketlist moet staan.

Winterwonderland®

Zodra je het vliegtuig uitstapt, beland je in een totaal andere, magisch witte wereld. De stilte is oorverdovend, de bossen zijn er geweldig en de bevroren meren indrukwekkend. Geen ander gebied in Europa is zo bijzonder.

Let there be… noorderlicht

Wie het gezien heeft, vergeet het nooit meer: het noorderlicht. Bij dit wonderlijke natuurverschijnsel zie je allerlei kleuren in de lucht. Groen, paars, rood, geel… Nee, dat ligt echt niet aan die Finse wodka die je net achterover hebt geslagen.

Met je toet-toet-toeter

In Lapland kun je spectaculaire tochten maken op de sneeuwscooter. Je glijdt door bossen en over bevroren meren door de adembenemende natuur. Skipak aan en kekke snowboots eronder en gaan met die banaan.

Sleeën voor gevorderden

Onvergetelijk: een huskysafari. Je spant ‘jouw’ honden in en gaat op de slee staan. Als je een beetje geluisterd hebt tijdens de uitleg, weet je welke commando’s je moet geven en dan beginnen ze te rennen. Of niet. Heb je weinig zelfvertrouwen, dan nemen ze een loopje met je. Dan nemen ze dat bochtje net te kort en plof jij in de sneeuw. Vinden ze leuk.

Op de lange latten

Als er één gebied sneeuwzeker is, dan is het de poolcirkel. In Lapland vind je prachtig glooiende pistes om vanaf te skiën of te boarden. De sfeer is lekker relaxed. Na de sauna is het tijd voor de après -ski. Smeer je stembanden goed, want de Finnen zijn dol op karaoke.

Overtuigd?

