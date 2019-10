Wat te doen in Eindhoven? Inwoner Yvonne geeft tips

Student en fotograaf Yvonne Bruin (20) verhuisde van Alkmaar naar ‘de grote stad’ Eindhoven, die voor haar de perfecte balans tussen techniek en creativiteit heeft.

Waarom ben je hierheen gekomen?

‘Om Industrial Design aan de Technische Universiteit te studeren. Ik kende hier niks en niemand, maar ik ben altijd al een ‘stadsmeisje’ geweest, dus ik vind het superleuk. Tijdens de introductieweek van de universiteit leerde ik het studentenleven en de stad kennen. Niet alleen de stad en winkels waren groter, maar ook de kroegen. Er was zo veel keuze! Ik vond het behoorlijk indrukwekkend.’

Wat maakt Eindhoven zo’n toffe stad?

‘In mijn studie staan techniek en creativiteit centraal, iets wat ik ook in Eindhoven veel terugzie. De stad staat bekend om z’n Nederlandse design, met de bijbehorende Dutch Design Week, dit jaar van 19-27 oktober, waarbij Eindhoven nog meer design uitstraalt dan normaal en bruist van de creativiteit.’

Zeg je Eindhoven, dan zeg je Brabantse nachten zijn lang. Waar is het feestje?

‘Stratumseind is echt hot en happening op kroegavonden. Deze straat is 225 meter lang en bestaat veelal uit kroegen en cafés, en is een heus begrip in Eindhoven en omstreken. Voor iedereen is er wel een passende kroeg of café. De Brabantse gezelligheid is niet te missen.’

Yvonne’s beste tips

Drankje doen bij Dadawan ‘Een plek om cocktails te drinken zonder dat je diepe zakken hoeft te hebben. Ook kun je bij dit fusion restaurant heerlijke Aziatische en Europese gerechten eten voor een redelijke prijs. Of zoals ze zelf zeggen: worldly food, small town prices. Met mijn oog voor design was ik meteen fan van het interieur en de lampjes waarmee je aangeeft dat je graag bediend wilt worden.’ dadawan.nl

Feesten bij RGB ‘Momenteel ben ik enorm fan van dit ‘nieuwe’ silent disco café. Er zijn drie dj’s die ieder hun eigen muziekkanaal hebben en het tegen elkaar opnemen. Op je RGB-koptelefoon kun je je eigen kanaal kiezen en helemaal losgaan.’ rgbdisco.info

Shoppen bij Hutspot ‘Een mooie winkel die in veel grote steden te vinden is. Ze verkopen er onder andere producten van lokale designers, van kleding tot lampen. De winkel oogt prachtig en clean en straalt kwaliteit uit. Je vindt hier misschien niet de goedkoopste items, maar wel heel unieke met een mooi verhaal.’ Hutspot.com

