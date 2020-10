‘We laten de deur open, raden aan om een mondkapje te dragen, en we omhelzen elkaar niet meer’

Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 7: naar de kerk in Hope, Texas.

Als je Amerika wilt leren kennen, moet je in de kerk zijn. Kerken zijn het bindmiddel van de Amerikaanse samenleving, knooppunten van het sociale leven. Al helemaal in dorpen als Hope, Texas, waar geen winkels of scholen zijn, maar wel twee kerken. De oudste, een methodistenkerk in een wit gebouwtje dat hier sinds 1889 staat, oogt verlaten. Dus bellen we de dominee, Warren Hornung, die kantoor houdt in het dichtstbijzijnde stadje, Yoakum. Hornung is 82, maar had weinig trek in pensioen. Thuis houdt hij dus tachtig koeien en elke zondag spreekt hij om acht uur ’s ochtends de gemeente in Hope toe. Kan net, voordat hij om kwart voor tien moet preken in de zusterkerk een kwartier verderop.

Hij gaat ons voor in zijn bejaarde pick-uptruck, naar wat doorgaat voor het hart van Hope: het kerkje tussen de weilanden waar Texaanse runderen met lange horens grazen. Daarnaast de oude school, inmiddels een dorpshuis. De dominee hinkt een beetje – akkefietje met een stier, maar nee, dank je, het gaat prima. We hadden trouwens ook best naar binnen kunnen stappen om te schuilen, toen we hier gisteren rondliepen terwijl een tropische storm overtrok, zegt hij. ,,We doen de kerkdeur nooit op slot.”

Ouderwets De mensen in Hope, zegt dominee Hornung, zijn ouderwets, traditioneel, zuinig, maar gul als het om de kerstdonaties aan goede doelen gaat. Het zijn harde werkers, die hun gazon goed onderhouden, een wapen dragen – het zijne ligt in de pick-uptruck – en over het algemeen wat ouder zijn. ,,Ze veranderen niet veel in hoe ze de dingen doen.” Dus laat hij vooral traditionele gezangen zingen.