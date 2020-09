Hou je niet van vliegen, maar wel van treinen? Of wil je iets (klimaat-)bewuster met je wanderlust omgaan? Dan hebben we goed nieuws: na Parijs, Berlijn en Londen krijgt Amsterdam Centraal ook een directe treinverbinding met Wenen. Maak kennis met de Nightjet.

Vanaf 13 december rijdt de Nightjet dagelijks in een kleine veertien uur van Nederland naar Oostenrijk. Reizigers kunnen in Nederland in de avonduren opstappen in Amsterdam (19:30 uur), Utrecht (20:02 uur) en Arnhem (20:37 uur). De helft van de trein rijdt naar Wenen, de andere helft naar München en Innsbruck.

Nightjet naar Wenen

We hebben het hier overigens bewust niet over een nachttrein. Maar neen, het gaat hier over een flitsende ‘nightjet’, zoals dat tegenwoordig heet. Een sterk gemoderniseerd rijtuig, met plek voor 350 passagiers, met alle comfort die de duurzame reiziger zich maar kan wensen. In de nightjet vind je verschillende cabines waar je kunt slapen: luxe eenpersoonsslaapkamers mét badkamer of eenvoudige couchette-cabines (stapelbedden) en klassieke zitplekken (mét stoelverwarming).

Goedkope vliegtuigmaatschappijen

De ‘nieuwe’ verbinding werd vorig jaar al aangekondigd. Ach nieuw, nieuw. Een beetje ironisch is het wel. Zo’n drie jaar geleden vertrok de laatste slaaptrein vanuit Amsterdam richting het Alpengebied. Die verbinding werd in december 2016 geschrapt omdat het aantal passagiers dat er gebruik van maakte, terugliep. De reden? De nachttreinen bleken niet meer rendabel vanwege de opkomst van de goedkope vliegmaatschappijen. ÖBB nam de nachttreinen deels over van Deutsche Bahn, maar liet die vertrekken vanuit Düsseldorf.

Maar gelukkig worden we steeds wijzer en duurzamer. Volgens NS is de groeiende belangstelling voor duurzaam reizen namelijk de reden voor het herstelde traject tussen Nederland en Oostenrijk. En wie weet volgen er meer trajecten. “In Europa hebben vooral Oostenrijk en Zwitserland ambitieuze plannen voor een uitgebreid nieuw netwerk van nachttreinen. Waar het kan, werken we daar als NS graag aan mee.” En die ambitie is vrij logisch. Oostenrijk is een belangrijk knooppunt van nachttreinen in Europa. Vanaf hoofdstad Wenen kan worden doorgereisd naar bestemmingen in Centraal- en Oost-Europa. Stel je voor, met de trein van Utrecht naar Wenen naar Warschau of Boedapest!

Tickets maandag in de verkoop

Volgende week maandag 21 september start de voorverkoop van tickets voor de Nightjet via de site van NS. Kaartjes kosten 29 euro voor een zitplaats en 59 euro voor een slaapplek. De luxere slaapvertrekken kostten 89 euro per persoon. Op zondag 13 december rijdt de nachttrein voor het eerst met passagiers naar Oostenrijk.