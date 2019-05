What happens in Vegas, stays in Vegas: de ultieme hotspots als je méér wilt dan casino’s

Je kent de casino’s, maar de stad heeft zo veel meer: hippe bars, vintage hotels en een food tour langs de favoriete eetspots van sterren als Leonardo DiCaprio.

Waarom Las Vegas?

Omdat het dé plek is waar je op het vliegveld al kunt gokken, een Elvis look-a-like in een rollator voorbij ziet zoeven, alcohol op straat mag drinken en je de Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld en het San Marcoplein in één straat vindt. Kortom, het is heerlijk over the top. En ook al staat Las Vegas vooral bekend om z’n casino’s, maar één op de acht bezoekers gaat er puur om te gokken naartoe. Logisch, want er is veel meer te doen. Zoals eten bij (sterren)restaurants, op streetart-safari door het hippe downtown Vegas of pool partyen met dj Tiësto.

Hoe is het zo’n gokparadijs geworden?

In de negentiende eeuw was deze plek niet meer dan een nederzetting in de woestijn, waar handelaars op weg naar Los Angeles even bijkwamen van hun reis. In 1905 werd Las Vegas officieel gesticht en was – hoe ironisch – gokken ten strengste verboden. Door armoede was het een stad vol criminaliteit en illegale alcoholsaloons maakten het de thuishaven van de maffia.

Als in 1926 de Hoover Dam gebouwd wordt, zoeken de arbeiders naar vertier. Slimme zakenmannen ruiken geld en beginnen met de bouw van casino’s en theaters. Jackpot! Zeker als de staat Nevada, als enige in Amerika, gokken en prostitutie legaliseert. Dat trekt niet de meest frisse types aan, maar met de jaren heeft de stad dat shabby imago wel van zich afgeschud.

Hoe kom je er?

Vanaf 6 juni vliegt KLM twee keer per week (op donderdag en zondag) rechtstreeks naar Las Vegas. En daar komt per 2 juli een derde rechtstreekse vlucht bij. De vliegtijd is zo’n elf uur. Het voordeel is dat je op de heenweg terugvliegt in de tijd; het is daar negen uur vroeger dan in Nederland.

De beste tips

Kijk je ogen uit bij De Strip

Over de bijna zeven kilometer lange Las Vegas Boulevard –ofwel de Strip – rijden of wandelen is overdonderend. Welcome to Disneyland for grown-ups! Hier staan alle beroemde casino’s en waan je je om de paar minuten in een andere wereld. Maak een gondeltocht en laat je toezingen bij hotel The Venetian, zeg hallo tegen de flamingo’s bij Flamingo Hotel en Casino, ga naar Hotel Paris en beklim de Eiffeltoren, neem de High Roller, het grootste reuzenrad ter wereld voor een 360 graden-view over de stad en bekijk ’s avonds de beroemde fonteinshow voor het Bellagio Hotel.

Lip Smacking Foodie Tours

Een foodie tour is een leuke (en lekkere!) manier om in een middag of avond kennis te maken met vier van Vegas’ beste restaurants. Overal staat een tafel voor je klaar – zoals die waar Leonardo DiCaprio en zijn vrienden dineren als ze in de stad zijn – en worden in no time de heerlijkste gerechten geserveerd. De enthousiaste tourguides delen daarnaast leuke weetjes over de stad en de restaurants. vegasfoodietour.com

Let’s go outside: Buggy tour

Als je toch in de woestijn bent, kun je er maar beter een beetje fun hebben. Met de Sun Buggy Baja Chase cross je als een ware Mad Max over de zandheuvels terwijl Vegas in de verte schittert. Het geeft een heerlijk bevrijdend gevoel. So what dat je daarna van je kruin tot je schoenen onder het zand zit. Vanaf € 165. sunbuggy.com

Geniet van de show Absinthe

Ook de extravagante shows zijn een visitekaartje van Vegas. Met illusionisten (zoals onze eigen Hans Klok), zangers en zangeressen (Céline Dion, Gwen Stefani) en theater-acts als The Blue Man Group en Cirque du Soleil. Op tix4tonight.com en bij verschillende verkooppunten op de Strip vind je tickets voor diezelfde avond met fikse kortingen. Lekker vuig is de Absinthe show in een spiegeltent op het plein voor hotel Ceasar’s Palace. Een burlesque show met showgirls in gorillapakken, sexy mannen in badkuipen, heel veel foute grappen en wonderbaarlijke circusacts. spiegelworld.com/absinthe

Meer tips? Check VIVA 22! De editie ligt vanaf 29 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.