What we like 3x struinbossen

Heerlijk door het bos wandelen moet echt op je to do list komen staan. Je kunt genieten van de natuur, lekker tot rust komen en mischien spot je nog wel leuke plekjes in het bos .Om het jou wat makkelijker te maken, hebben wij al de 3 leukste bossen verzameld waar je heerlijk in kunt struinen.

1. Toplocatie

Het unieke Geopark De Hondsrug loopt van Drenthe tot in Groningen. Behalve lopen tussen de bomen kom je er ook heide en weide tegen. En hunebedden. Maar het leukste is het Boomkroonpad van 150 meter, dat hoog tussen de boomtoppen loopt. Een boswandeling met uitzicht, zeg maar.

2. Wild wandelen

Voor een avontuurlijke boswandeling kun je naar het Speulder- en Sprielderbos in Ermelo. Dit is het oudste bos van Nederland, waar veel dood hout ligt. En dat trekt wild aan. Zo kun je zomaar oog in oog staan met een wildzwijn of edelhert.

3. Koninklijke wortels

Oranjewoud in Heerenveen bestaat uit voormalige landgoederen waar de familie Van Oranje ooit verbleef. Dat is nog te zien aan de indrukwekkende landhuizen. Hou je van kunst, dan is Museum Belvedère een bezoekje waard, met moderne kunst in relatie tot het Friese landschap.



Meer info over de drie bossen: staatsbosbeheer.nl

