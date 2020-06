De staycation, of op z’n Hollands gewoon ‘thuis blijven’, was nog nooit zo in trek als dit jaar (we’re looking at you, Covid!). En waarom ook naar het buitenland gaan als je in Nederland de mooiste plekjes hebt? Vanaf nu tippen Marlou en Godfried van REiSREPORT iedere week de leukste tips voor een heerlijke staycation in hup Holland hup!

Om te beginnen: Zuid-Limburg! De echte Frankrijk-liefhebber waant zich in het heuvelachtige landschap van het zuidelijkste puntje van Nederland direct in vive la France vakantiesferen. En dat prachtige landschap is nog niet alles, de vele wijngaarden maken dit vakantiegevoel pas echt compleet.

Dromerige dorpjes

Ga je voor een dagje, een weekend of misschien een week naar Limburg? Maak dan in ieder geval een paar prachtige wandelingen of fietstochten. De weidse vergezichten zijn hier waanzinnig. Het stadje Gulpen en knusse dorpjes als Vaals, Noorbeek en Slenaken zijn leuke tussenstops om op het terras even uit te rusten.

Route des Vins – wandelroute langs wijngaarden

Wat ons betreft de gouden combinatie in Zuid-Limburg is de zogenoemde Route des Vins. Niets teveel gezegd over het Frankrijk gevoel toch, met zo’n benaming voor een wandelroute? Route des Vins is de eerste bewegwijzerde wijnroute in de gemeente Gulpen-Wittem! Deze route heeft een lengte van zo’n 10 kilometer, waarbij je onderweg vijf wijngaarden passeert.

Een toegankelijke wandeling waarbij je tijdens het lopen langs borden komt met weetjes over de wijnregio. En met een beetje geluk is er nog iets te proeven bij de wijngaarden! Wel zo handig als je te voet bent. Of je neemt een fles wijn mee als souvenir. Startpunt van deze route: de parkeerplaats bij de St.Cunnibert kerk in het dorpje Wahlwiller.

Een leuke lunchtip tijdens je wandeling is de delicatessenwinkel + lunchtent Eyserhalte. Ook hier zijn overigens genoeg verschillende Limburgse wijnen te koop.

Santé!

Nieuw reisboek met nog veel meer tips

Iedere week geeft het reisduo Marlou en Godfried van REiSREPORT een leuke tip voor een vakantie in eigen land. Nog veel meer tips lees je in de reeds verschenen reisgids: Nederland – vakantie in eigen land. Een gids vol achtergrondverhalen, wandel- en fietstips en mooie dorpen in 20 schitterende regio’s. Deze reisgids bestel je, inclusief gratis verzending, in de webshop van REiSREPORT.