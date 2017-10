Winter is coming: hier moet je zijn voor een snelle winter getaway

Helaas, de zomerzon is nogal vroeg vertrokken. Maar er is ook goed nieuws: de pistes gaan weer open. Wait, nu al? Jep, er zijn genoeg redenen om nu al een sneeuwavontuurtje te overwegen… Tijd voor winterzon!

Gletsjer

Zin in een snelle winter getaway? In iets meer dan een uurtje vlieg je naar Innsbruck, een prachtig stadje omringd door witte sneeuwtoppen. De ‘Stubaier Gletscher’ ligt hier een busritje vandaan en is de grootste gletsjer van Oostenrijk. Bonus: op de gletsjer ligt een goed pak sneeuw van oktober tot juni en er zijn pistes voor hopeloze gevallen tot ervaren snow devils. Wil je iets dichter bij de gletsjer overnachten en iets meer authentiek Oostenrijk proeven? Kies dan voor een hotel in Neustift, dan sta je ’s ochtends binnen no-time op de latten.

Slick2000

Hoewel het klinkt als het nieuwste type stofzuiger waar je ver van weg wil blijven, is de Slick2000 echt een aanrader voor een goede dag skiën of snowboarden. Vanaf eind november zijn de pistes hier geopend en vooral geschikt voor de beginnende skiër. Maar ook buiten de ski-perioden kun je hier klimmen, paragliden en toffe wandelingen door de mooie bergtoppen maken. Nog niet genoeg? Elke woensdagavond is de rodelbaan in het schlickgebied geopend en (thank God) verlicht. Na een drankje in de après ski of Ski-alm, kun je met een slee de afdeling nemen. Maar let op: deze afdaling begint op 2950 meter hoogte en heeft een hellingsgraad van 12 procent.

Après ski

De echte wintersporter weet, na het skiën wordt het eigenlijk pas echt leuk. Want naast uren ploeteren op de berg zijn in Tirol nog een paar dingen heel belangrijk: lekker eten en drinken. In Neustift, een dorpje aan het dal van de Stubai Gletscher, vind je verschillende restaurants en barretjes waar je de echte Oosterijker in jezelf naar boven kunt halen (Jagermeister!). Liever wat luxer? Probeer het Adlers hotel in Innsbruck, een goede uitvalsbasis om naar beide skigebieden te gaan. Het restaurant, de hotelbar en de sauna’s zijn hoog gelegen met uitzicht over de stad. Net een sprookje!

