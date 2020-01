Natalie Darville (44) werkt als fotojournalist en reist de hele wereld over. Maar Zadar is de plek waar haar hart en roots liggen. Inmiddels woont ze drie jaar in de charmante Kroatische havenstad.

Waarom is Zadar zo leuk? ‘Omdat het nog niet overspoeld is door toeristen, zoals Dubrovnik, Split of Hvar. Het toerisme neemt wel toe, maar de stad voelt nog altijd authentiek aan en weet z’n oorspronkelijke cultuur en levensstijl te behouden. Tegelijkertijd moderniseert Zadar constant met nieuwe restaurants, cafés en bars die internationale invloeden met zich meebrengen. Om de haverklap opent er iets nieuws. Dit werkt goed in een stad met slechts 75.000 inwoners, het is leuk als er nieuwe opties bijkomen. Zadar kent verder een bijzondere mix van historische architectuur en innovatieve en interactieve kunst, vele prachtige stranden en nabijgelegen eilanden. Wonen in Zadar is fijn en gemakkelijk, zolang geld verdienen niet boven

aan je lijstje van behoeften staat. We houden het low key, ontspannen graag en onze favoriete bezigheid is koffiedrinken met vrienden.’ Waar hangen de locals uit? ‘Bijna al het sociale gebeuren speelt zich af op het schiereiland Poluotok, het oude stadscentrum. De populairste wijk heet Varoš. Het is een relatief klein gebied met veel cafés en konoba’s: traditionele restaurants die uitsluitend huisgemaakte gerechten serveren. Het is er altijd krap en druk, want iedereen begint of eindigt de dag daar. Ook ideaal voor wie houdt van mensen kijken. Zit je liever aan zee, ga dan richting Puntamika en Arbanasi.’ Wat doe je graag in het weekend? ‘Je zou het niet verwachten, maar Kroatië heeft een bloeiende salsa scene. In Zadar vind je drie grote salsastudio’s waar je heerlijk kunt dansen. Elk weekend sta ik op de dansvloer bij Svarog en ook Guma is leuk om te dansen en drinken. Maar ik ga met vrienden ook graag uit voor een drankje in een hippe pub of bar. Of we kletsen ergens langs zee bij met een koffie, met zicht op de prachtige dichtbijgelegen eilanden. Omdat Zadar is omringd door andere grote steden, nationale parken, adembenemende eilanden en prachtige buitenlocaties, is een dagtocht richting stad en omgeving ook heel leuk.’ Natalie’s beste tips

Uitgaan in Guma Bar: ‘Ligt naast het beroemde oude Forum met de St. Donatuskerk. Deze gerenoveerde bioscoop is nu een populaire plek voor livemuziek en goede dj-sets. Het is geen echte nachtclub, maar zodra het volume van de muziek wat omhoog gaat, kun je maar moeilijk aan je cocktailtafel blijven zitten.’Široka ul. 18

Eten bij Maguro Restaurant & Sushi Bar: ‘Kroaten zijn heel goed in het bereiden van vis en zeevruchten. Eindelijk hebben we een goed Asian fusion restaurant in Zadar om dit te bewijzen. Ook fijn: dit restaurant bevindt zich op een geweldige locatie in het midden van de oude stad.’

maguro.hr

Bezoek Tržnica Zadar: ‘Deze markt is een must-visit. Hier leer je de Kroatische cultuur goed kennen dankzij de lokaal geteelde producten. Er is ook een verse vis- en vleesmarkt aan de zijkant. Proef er op los en knoop een praatje aan met de locals; geen betere manier om Kroatië te leren kennen.’ Pod bedemom 1/A Beeld: iStock | Tekst Eva Dusch

