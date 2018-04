Zo kan het ook: moeder zoekt een vent voor haar dochter

Wat begon als een leuke grap, is inmiddels volledig uit de hand gelopen. Kelly Heruer’s moeder plaatste maandagavond op Facebook een oproep voor de ideale schoonzoon. En haar gebeden werden overduidelijk verhoord. Binnen een mum van tijd werd Kelly overspoeld met reacties van mannen. Oeps!

De blondine is zo’n 2,5 jaar vrijgezel en dus vond moeder Jeanine het wel weer tijd voor een vent. Ze besloot de stoute schoenen aan te trekken en op haar Facebook een oproep voor haar nietsvermoedende knappe dochter te plaatsen. ‘Hi allemaal, ik ben het zat. Ik heb de leukste dochter van de wereld, maar op de een of andere manier blijft ze maar vrijgezel. Wat zij nodig heeft, is een zelfstandige, slimme, reislustige, trouwe, loyale, intelligente, maar vooral geestige ondernemende levensgenieter’, aldus trotse moeder Jeanine.

Nerd

Maar dat haar post zoveel teweeg bracht, dat had ze totaal niet zien aankomen. En dochter Kelly ook niet. Haar inbox stroomde binnen no time vol met mannen die de 26-jarige stoot wel zagen zitten. Al zegt de vrijgezelle dame zelf absoluut niet zo te zijn. ‘Ik ben eigenlijk een nerd. Ik hou van documentaires, ben ambitieus en voer graag inhoudelijke gesprekken. Mannen vinden me daarom misschien saaier dan ze hadden verwacht. Of minder makkelijk. Veel mannen die me benaderen zijn uit op seks, maar daar zit ik helemaal niet op te wachten.’

Bijbedoelingen

Kelly is dan ook op zoek naar iemand met meer dan alleen een knappe kop. ‘Je kunt de knapste man ter wereld te zijn, maar dat imponeert me niet. Het gaat er voor mij om hoe je in het leven staat. Wat wil je bereiken? Dat hoeft helemaal niet iets groots te zijn; de beste vuilnisman worden, is ook goed. Als je maar vooruit kijkt.’ En diegene zou zomaar tussen alle berichten die ze kreeg kunnen zitten. ‘Er zitten zeker leuke reacties tussen, ook zonder bijbedoelingen. Ik heb nu contact met een leuke jongen, die getagd was onder het bericht.’

Dus heb je nog een leuke single broer, neef of beste vriend? Dan weet je waar die zijn moet. Al zou het misschien zelfs al te laat kunnen zijn…

Bron: RTL | Beeld: iStock, Instagram