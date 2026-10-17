Renate verkocht foto’s van haar voeten: ‘Een man betaalde bijna mijn hele vakantie’

Renate (gefingeerde naam, echte naam bekend bij de redactie) ontdekte tijdens haar bijbaan bij illegale pokertoernooien dat mannen bereid waren voor haar voeten te betalen. Hoe rol je in zo'n handeltje, wat levert het op en wat komt er allemaal bij kijken?

“Het begon met eentje. Hij was geobsedeerd door voeten. Tijdens het pokeren staarde hij steeds onder de tafel. Op een gegeven moment zei hij tegen mij: weet je wat, jij gaat een pedicure nemen. Ik betaal dat voor je. Het enige wat ik van jou wil, is gewoon een paar fotootjes.”

Van pedicure naar side hustle

Renate werkte fulltime en van het pokeren betaalde ze haar schulden af. Nog wat extra cash maken met kiekjes leek haar geen slecht idee. In 2023 besloot ze er serieus werk van te maken. “Ik ging er heel anders naar kijken. Why not make a small business out of it?”

Leuk bedacht, zo'n handeltje in voetenpicca's. Maar waar vind je de klanten? Renate kwam uit bij FeetFinder, een Amerikaanse website voor voetencontent. Alleen vertrouwde ze het niet helemaal. “Je moest een creditcard koppelen. Dat durfde ik niet aan.” OnlyFans was ook een optie, maar daar wilde ze geen profiel aanmaken. Dus ging ze zelf op onderzoek uit. Op Twitter (nu X) vond ze via hashtags mannen die voor voetenfoto's wilden betalen. Later plaatste ze ook foto's met subtiel haar voeten in beeld op haar eigen Instagram. Eens kijken of of er tussen haar volgers nog voetenlovers zaten.

Findom

Tijdens haar zoektocht op Twitter stuitte Renate op 'findom', kort voor financiële dominantie. “Mannen uitschelden voor geld”, vat ze het samen. Bij deze kink vinden mannen het opwindend om financiële controle uit handen te geven. Bijvoorbeeld door geld over te maken aan een dominante vrouw. Daar hoeft niet eens iets tegenover te staan.

Ze kwam zowel mannen met een voetenfetisj tegen als mannen die een kick kregen van het betalen zelf. En die twee interesses konden elkaar prima overlappen. “De eerste avond als findominatrix harkte ik honderdvijftig euro binnen.”

Op Twitter wemelde het van gewillige kopers, ontdekte Renate. Sommigen wilden foto's, anderen video's. “Foto's verkocht ik voor 45 euro per setje van drie. Dan liet ik alleen de bovenkant en zijkant zien. Niks bijzonders. Een videootje begon bij twee tientjes.”

Ze laat me een video zien waar ze vijftig euro voor kreeg. Het is een clip van vijftien seconden waarin ze de onderkant van haar voet laat zien en met haar duim over haar voetzool wrijft.

Ook gedragen sokken en slipjes bleken gewild. “Mijn standaardprijs voor één dag gedragen sokken was dertig euro. Had ik ze twee dagen aangehad, dan rekende ik vijftig.” Voor ondergoed vroeg ze een geeltje tot een barkie, afhankelijk van hoe lang ze het gedragen had. Alles bij elkaar leverde het haar zo'n vijfhonderd euro per maand op, met uitschieters naar boven.

Op de post

Voor gedragen sokken en ondergoed gebruikte Renate Vinted. Daar zette ze bijvoorbeeld een zwart T-shirt te koop voor het bedrag dat ze met een koper had afgesproken. Via het platform kon ze vervolgens de betaling en verzending regelen. Zo was het voor de koper veilig en kon zij ook niet beduveld worden. Foto's en video's verkocht ze rechtstreeks via Twitter. Betalen kon met Tikkie, PayPal of crypto.

Het klinkt niet veel ingewikkelder dan een paar schoenen verkopen. Foto maken, prijs afspreken, eventueel een pakketje op de post. Nou, niet helemaal, weet Renate uit ervaring: “Het was wel makkelijk geld. Ik hoefde er niet superveel moeite voor te doen. Wat wel veel tijd en energie kostte, was het contact onderhouden met de mannen.”

“Van tien mensen gaan er twee echt door met de koop. De anderen willen gewoon praten, of een gratis foto.”

Rimpelvoeten

Wat wil een voetenfotokoper eigenlijk zien? En moet je een bepaalde voet hebben om in aanmerking te komen voor zo'n financiële beloning? Om mijn vraag te illustreren laat ik haar een foto van mijn voeten zien, vers na een pedicure. De huidige staat van mijn gellak hou ik even buiten beschouwing.

“Denk je dat iemand interesse in mijn voeten zou hebben?” “100 procent”, antwoordt ze zonder twijfel. Oké, twee doodnormale voeten die van een ex de bijnaam 'berenvoetjes' kregen, zijn dus al verkoopbaar.

Renate: “Vaak willen ze gewoon je voeten zien. Vanaf boven, of juist je voetzool. En dat je die voeten bij elkaar knijpt. Dus dat je al die rimpels krijgt aan de onderkant.”

En dan heb je natuurlijk nog specifieke wensen en verzoeken. “Foto's en video's met hakken aan, open teen, panty's, sokken uit en aantrekken. Je voeten inzepen onder de douche of in een taart stappen. Een beetje van alles.”

“Heel veel kopers wilden vieze voeten zien”, vertelt Renate. “Als je de hele dag thuis op blote voeten loopt, zien ze er natuurlijk niet meer zo fris uit. Maar het liefst wilden ze dat je ook nog even op straat had gelopen.”

Sommige verzoeken gingen nog een stapje verder. Zo vroeg iemand of ze haar afgeknipte teennagels wilde opsturen. Een ander had interesse in wat er na een pedicure overbleef. “Hij wilde dat ik de pedicure vroeg om al het vuil op te vangen. Dus het eelt, de dode huidcellen en het vuil onder mijn nagels. Dat wilde hij dan kopen.” Daar trok Renate de grens. “Zo ver wilde ik zelf niet gaan.”

Meer dan voeten

Voor de koper kan voetencontent heel intiem of seksueel zijn. Maar hoe voelt dat voor degene die de foto's verkoopt? Renate had er weinig moeite mee. “Ik kon dat heel goed afblokken. Dat zag ik gewoon als een zakelijke transactie.”

Al bleek het contact met klanten niet altijd even zakelijk. “Veel mannen wilden aandacht, chatten en een band opbouwen. Ze willen de sexy persoon achter de voeten ook leren kennen.” Renate speelde daarop in: “Iedereen heeft iets anders nodig. Ik kan het heel goed faken.”

Vijfhonderd euro voor een aanraking

Met sommige mannen ging het contact verder dan een paar berichtjes. Neem haar allereerste klant, die ze kende van het pokeren. Hij werd door de jaren heen een vriend en betaalt nog steeds haar pedicure. Af en toe neemt hij haar mee uit eten en betaalt hij ook haar taxi's en extraatjes.

Op een gegeven moment wilde hij ook in het echt aan haar voeten zitten. Daar had hij zo'n vijfhonderd euro per keer voor over. “Dat heb ik wel eens gedaan. Maar ik vond hem niet aantrekkelijk, dus ik zag het niet zitten om daar verder mee te gaan.”

Een betaalde vakantie

Een andere man, een van haar findomklanten, gaf nog meer aan haar uit. Toen ze op vakantie ging, bood hij aan die grotendeels te betalen. In ruil hoefde ze alleen iedere dag een foto van haar voeten te sturen. Op het strand, op de vloer, waar dan ook.

Eigen beeld van Renate

Daar bleef het niet bij. Hij betaalde ook jarenlang haar Disney- en Netflixabonnementen, stuurde haar geld om te shoppen en kwam zelfs een keer helpen verhuizen.

Maar betaalde hij nog voor haar voeten, of vooral voor haar aandacht?“Hij had gewoon echt iemand nodig die eens een keer naar hem luisterde. Dus hij vond het leuk om dingen voor mij te betalen en dan bedankte ik hem ervoor.”

Het contact werd steeds persoonlijker, terwijl het voor Renate vooral om de extraatjes bleef draaien. Op een gegeven moment begon ze zich aan hem te ergeren. Ze vertelde hem dat ze een vriend had, om wat afstand te creëren.

Grenzen stellen

Over het algemeen vond Renate het niet moeilijk om haar grenzen aan te geven. “Het zijn best wel onderdanige mannen. Ze gaan er niet heel snel overheen. Dat is heel makkelijk te stoppen wanneer dat nodig zou zijn.”

Achteraf had ze alleen gewild dat ze vanaf het begin wat zakelijker was geweest. “Je hoeft niet te doen alsof het jouw vriendje is. Je kan gewoon heel strak met ze zijn. Geef gewoon je prijs en make the deal.”

Makkelijk geld

Inmiddels werkt Renate als chef-kok en is haar voetenhossel grotendeels doodgebloed. De Twitteraccounts zijn verdwenen, de meeste klanten ook. Met de man die haar vakantie betaalde, heeft ze geen contact meer. Maar haar eerste klant betaalt nog altijd haar pedicure.

Zou ze opnieuw beginnen? “Stel ik wil even vijfhonderd euro verdienen. Dan maak ik weer zo'n account aan. Dan stop ik daar even wat tijd en energie in. En binnen anderhalve week zou ik die vijfhonderd euro verdiend kunnen hebben.”

Spijt heeft ze in ieder geval niet. “En als je er een man mee kan exploiten, waarom zou je dat niet doen voor jezelf? I mean, it's easy money.”

Online voetenfoto's: valt er nog wat te verdienen?

Waar begin je? Je hoeft niet per se zelf op X of Instagram naar voetenliefhebbers te hengelen. Doe je dat wel, hou dan rekening met de huisregels.Daar zijn die platforms ook niet voor bedoeld. Op FeetFinder draait het specifiek om voetencontent. OnlyFans is breder: daar kun je via abonnementen, losse content en verzoekjes geld verdienen. Gratis is dat allemaal niet. Platforms rekenen kosten en/of houden een deel van je inkomsten in.

En Vinted dan? Renate verkocht er gedragen sokken en slipjes via een omweg. Slim bedacht, maar volgens de huidige regels mag dat niet. Vinted verbiedt fetisjartikelen en ongewassen gedragen sokken. Je oude gympen verkopen mag dus wel. Een paar sokken waar iemand specifiek de zweetlucht van wil ruiken niet.

Wat schuift het? Van helemaal niks tot duizenden euro's per maand. Zangeres Lily Allen begon in 2024 een OnlyFans-account voor haar voeten. Met naar eigen zeggen zo'n duizend abonnees à tien dollar per maand kwam dat neer op ongeveer 10.000 dollar bruto per maand. Het helpt natuurlijk als je al wereldberoemd bent.

Moet je er veel voor doen? Reken maar. Foto's maken is één ding. Je moet ook klanten vinden, berichten beantwoorden, verzoekjes afhandelen en jezelf blijven promoten. Sommige makers besteden het chatten daarom uit aan managers. Die voeren tegen betaling de gesprekken met kopers, die niet doorhebben dat ze met iemand anders praten. Een soort klantenservice dus, maar dan met dirty talk.

En anoniem blijven? Je kunt je gezicht buiten beeld houden en een schuilnaam gebruiken. Maar platforms kunnen wel om identiteitsverificatie vragen. En een eenmaal verstuurde foto kan altijd ergens anders opduiken. Digital footprint is real.