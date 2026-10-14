Robyn: ‘Een marathon, Hyrox of Ironman: waarom moet sporten altijd méér?’

Afgelopen weekend liepen 170 mensen op Terschelling mee aan Last Man Standing van Upfront. Het concept is simpel, maar vrij heftig: ieder uur loop je 6,7 kilometer. En nee, dat heeft niets met die stomme ‘67’-hype te maken. De afstand is exact 6.707 meter (4,167 mijl), omdat het zo per 24 uur op 100 mijl per dag uitkomt. Weet je dat ook weer.

Afijn, na zo’n rondje van 6,7 km krijg je de rest van dat uur vrij om te rusten, eten, drinken of slapen. Het volgende uur doe je het nog een keer. En nog een keer. Net zolang tot iedereen behalve één persoon is uitgevallen.

Winnaar Sam Bracke liep uiteindelijk 61 rondes en dus ruim 400 kilometer. Fitnessinfluencer Jarl van den Berg haalde het einde niet. Hij plaste tijdens de wedstrijd bloed, wilde aanvankelijk doorgaan, werd uiteindelijk door de EHBO uit de wedstrijd gehaald en belandde met beginnend nierfalen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels buiten levensgevaar.

Daar is Upfront naar mijn mening niet verantwoordelijk voor. Van den Berg heeft een zeldzame aandoening waardoor hij gevoeliger is voor overbelasting. Er was medische begeleiding aanwezig en deelnemers deden op eigen verantwoordelijkheid mee. Maar het zette me wel aan het denken. Sinds wanneer is gewoon sporten niet meer genoeg? Waarom moet alles altijd meteen zo extreem?

Alles moet extremer

Ik heb het gevoel dat we de afgelopen jaren een beetje zijn vergeten waarom veel mensen sporten. Omdat bewegen gezond is. Omdat je er lekkerder door in je vel zit. En, misschien een heftig idee voor sommigen: omdat het ook gewoon leuk kan zijn. Tegenwoordig moet er alleen overal een prestatie tegenover staan. Je loopt niet hard, je traint voor een marathon. Daarna een ultra. Je gaat niet zomaar naar de sportschool, nee: je doet het voor een Hyrox.

Niets mis met jezelf uitdagen. Sterker worden is leuk. Sneller worden ook. Ik houd zelf in de sportschool ook bij hoeveel gewicht ik pak en ben behoorlijk tevreden als ik de volgende keer nét iets meer kan. Maar, en hier kom ik weer terug op mijn eerdere punt: waarom moet de grens altijd verder en extremer?

Ik verzin dit niet zelf. Upfront omschrijft Last Man Standing nota bene zelf als een wedstrijd voor mensen die hun grenzen willen opzoeken en er vervolgens ‘doorheen’ willen breken. En een paar weken geleden ging HYROX-atlete Joanna Wietrzyk nog viral omdat ze tijdens een wedstrijd letterlijk haar kak liet lopen, maar weigerde te stoppen. Ze won de race en belandde daarna aan het infuus. Misschien ben ik een enorme saaie muts (die zelf echt graag sport), maar sinds wanneer is je eigen grenzen overgaan iets geworden om trots op te zijn? Sommige grenzen heeft je lichaam niet voor niets. Toch?

Sporten is geen topsport

Sociale media helpen daar ook niet bepaald bij. Ook al ken ik niemand in mijn nabije omgeving die ooit mee heeft gedaan aan een Hyrox of Ironman, toch zie ik de foto’s en video’s van deelnemers overal op Instagram en TikTok. Daardoor lijkt een uitzonderlijke sportprestatie steeds normaler. Terwijl kilometers hardlopen, zwemmen en fietsen natuurlijk helemaal niet normaal is. De meeste mensen trainen maanden voor een Ironman. Dat is juist waarom we zo onder de indruk zijn van iemand die het kan.

En dat onderscheid lijken we soms kwijt te raken. Topsport is niet automatisch gezond. Het maximale uit je lichaam halen en gezond bewegen zijn twee totaal verschillende dingen. En ik ben zelf net zo goed ten prooi gevallen aan die prestatiedrang. Als ik drie kilometer achter elkaar ren, vind ik dat oprecht een hele prestatie. Ik kan niet zo goed hardlopen, ik ga veel liever naar de gym. Toch schaam ik me bijna om zo'n rondje op Strava te zetten. Drie kilometer? Dat is toch niks? Er zijn mensen die voor hun ontbijt al tien kilometer lopen.

Terwijl die drie kilometer voor mij dus wél een prestatie is. En precies daar is het volgens mij misgegaan. Sporten gaat steeds minder over wat goed of leuk is voor jouw lichaam en steeds meer over hoe je prestatie zich verhoudt tot die van een ander. Zelfs als je helemaal geen wedstrijd loopt, ben je blijkbaar toch aan het concurreren.

Het helpt ook niet dat die prestatiedrang inmiddels de gemiddelde sportschool is binnengedrongen. Je kunt speciale marathonlessen volgen, trainen in een Hyrox-zone of een compleet trainingsprogramma afwerken voor je volgende wedstrijd. Gewoon drie keer per week sporten omdat je gezond wilt blijven, voelt bijna ouderwets of saai.

Knoop het dus vooral even in je oren: je hoeft niet steeds sneller, verder of zwaarder om goed bezig te zijn. Je mag ook gewoon drie kilometer hardlopen. Maximaal een halfuurtje naar de sportschool. Een potje tennis zonder je VO2-max te weten. Of een rondje fietsen zonder dat Strava hoeft te weten dat het gebeurd is.

En wil je wel een marathon rennen, dan is daar ook niets mis mee. Als jij oprecht gelukkig wordt van een Ironman, moet je dat ook vooral doen. Maar je lichaam compleet naar de klote helpen door grenzen over te gaan, is geen sportprestatie. Dat is gewoon ongezond. En dat staat dan weer haaks op waar sporten ooit voor bedoeld was.