"Als je zelf geen ruimte inneemt, hoe wil je dan in godsnaam ruimte maken voor andere vrouwen?"

Je bent Woman of the Year. Hoe is dat?

“Prijzen zijn natuurlijk totale onzin, tot je er zelf waarde aan geeft. Ik neem de prijs niet persoonlijk, maar ik onderschat ook niet dat het echt een iconische prestatie is. Wij vrouwen, dat zei ik ook in mijn speech tijdens de uitreiking, waren zeventig jaar geleden wettelijk gezien nog kinderen. Zeventig jaar is niets. Mijn buurman is ouder, het is minder dan een mensenleven. Het feit dat we een groep vrouwen bekronen als makers, niet omdat ze vrouw zijn, maar als makers, is een prestatie als je bedenkt dat vrouwen zo lang op geen enkele manier als volwassenen werden gezien.”

Ze vervolgt: “Ik denk bij dit soort dingen altijd: wat moet ik ermee? Moet ik het op Instagram zetten? Tegelijkertijd denk ik aan de quote van de Amerikaanse schrijver en burgerrechtenactivist Maya Angelou. Ze werd verweten dat ze niet bescheiden was. Maar, zei ze: we hebben geen tijd voor bescheidenheid. Dat is een aangeleerd trucje voor vrouwen om lief en braaf te zijn, om niet zichtbaar te zijn. Maar de grap is: als je dat niet zelf doet, hoe wil je dan in godsnaam ruimte maken voor andere vrouwen? Zo’n prijs betrek ik dus niet zozeer op mezelf, maar hem naast me neerleggen zou passen in een lange traditie van onzichtbaarheid.”

Wat betekent het voor jou om vrouw te zijn in 2026?

“Geen enkele vrouw in mijn hele leven stond ooit buiten de schaduw van mannen. Dat is meer illustratief voor de werkelijkheid van vrouwen wereldwijd dan al die vrouwen die zeggen: ik had een progressieve moeder en oma, of: mijn moeder heeft me altijd gesteund. Wat geweldig is, ik ben er altijd stikjaloers op, maar dat allemaal niet hebben, is meer illustratief voor hoe de wereld in elkaar zit. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik een cirkel doorbreek.”

“Ik heb gesprekken met mannen in mijn omgeving die zeggen: maar niets ligt jullie toch nog in de weg? Wettelijk gezien lopen wij voor op de meeste landen ter wereld, dat klopt. Maar we onderschatten de impact van het feit dat mijn generatie de onzichtbaarheid van vrouwen heeft meegekregen. Ik heb vriendinnen die een zekere weerstand voelen bij de term feminist. Maar blijkbaar functioneer je dan binnen de grenzen van wat er van je verwacht wordt. Wees maar eens iemand die daarbuiten treedt, die geen kinderwens heeft, queer is, ambitieus is. Dan voel je de handen, de druk van buitenaf, maar ook van binnenuit. Het is geïnternaliseerd. We zijn ook onze eigen worst enemy. Het zit in ons hele construct. Dan kan dat wettelijk gezien wel oké zijn, maar je kan je nog onvrij voelen.”

Je zegt in Harper’s Bazaar: ‘Ik moest vijftig worden om me vrij te voelen.’ Wat bedoel je daarmee?

“Goh, dat is maar net op welke dag je het vraagt. De ene dag voel ik me vrij, de andere dag voel ik me minder vrij. Wat ik vooral bedoel: hoe ouder je wordt, hoe meer materiaal je hebt om op te reflecteren. En als ik dat doe, zie ik hoe onvrij ik was, hoezeer ik een product ben van mijn familie, cultuur en mijn eigen temperament. Want ook al kom je uit hetzelfde gezin, je kan nog steeds een totaal ander product zijn. Dat kunnen inzien geeft inzicht en dat inzicht geeft me een vrij gevoel.”

Thuis aan de keukentafel voert Roxane veel van dit soort gesprekken met haar kinderen. “Dat vinden ze leuk. Mijn jongste, van zeventien, zei: ‘Allemaal leuk en aardig, mama, om zelfbewustzijn te creëren, maar je gedrag veranderen is een tweede. Ik doe elke keer dingen die ik achteraf liever niet deed.’

‘Maar lieverd,’ antwoordde ik, ‘de meeste mensen komen in hun leven niet eens aan gedragsverandering toe. Bewustwording is al een stap.’”

Ze vervolgt: “De meeste mensen vinden dat het lastigste wat er is. Misschien is het puur toeval en komt dat óók meer met de jaren, maar ik heb er wel het temperament voor. Ik ben het type: bij twijfel springen.”

Zoals?

“Dat zit ’m in heel veel grote en kleine dingen. Bijvoorbeeld in het feit dat ik schrijfster ben, terwijl ik een veilige, risicomijdende baan had als jurist. Ik had een verhaal (’t Hooge Nest, red.) en dacht: het maakt niet uit wat ik ervoor moet doen, welke plee ik ervoor moet schrobben, ik ga dit verhaal schrijven. Ik had drie kleine kinderen, ik had gewoon een baan, maar ik ging schrijven.”

Maar het zit ’m volgens haar ook in het praten zonder filter. “Voor vrouwen is dat een van de engste dingen die er zijn: praten zonder filter. Het betekent dat je uitglijders gaat maken, dat je mensen op hun pik gaat trappen. Ons is aangeleerd om voorzichtig te praten, secundair te reageren, er zes nachten over na te denken, dat gesprek met die vervelende baas twintig keer onder de douche te voeren. En dan sta je daar en zeg je precies niet wat je wilde zeggen. Zonder filter praten, met het risico dat je soms iets zegt waarvan je achteraf misschien denkt dat het niet zo slim was, is goed. Ik zeg het bijna iedere dag tegen mijn kinderen.”

Waarom is dat zo belangrijk?

“Iedere keer als jij met een filter praat, geef je een stukje van jezelf aan de ander. Op een gegeven moment heb je nog maar een half been om op te staan en is er niets meer van je eigen kracht over. Waarom zit de halve westerse wereld in een burn-out? Dat heeft te maken met een totale grenzeloosheid in een systeem dat 24/7 productiviteit verlangt. Er bestaat geen burn-out met de banen die wij hebben, enkele zware banen daargelaten, maar Nederland bestaat voor het grootste deel uit de middenklasse. Volgens mij heeft het in veel gevallen te maken met het feit dat je grenzeloos bent. In plaats van dat je als een kind, primair, reageert en meteen zegt: dit kan er niet mee door. Dat doen we niet. Of je uitspreekt over wat je wil en denkt. Het is doodeng, ik weet hoe naakt het voelt. Maar het is echt de enige manier om stevig op je benen te blijven staan.”