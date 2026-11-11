Roxanne (39) had ondanks een goed uitstrijkje kanker: ‘Ik ging met m’n vinger naar binnen en ik stootte tegen een taaie knobbel aan’

“Ik ging met m’n vinger naar binnen en ik stoot meteen tegen een of andere taaie knobbel aan. Oh bitch, you're fucked.”

De ontdekking

Dat moet wel kanker zijn, denkt Roxanne. Ze is verpleegkundige en gaat bij symptomen al snel uit van een ziektebeeld. Toch stelt ze zichzelf gerust: ze heeft dan net een nieuw spiraaltje. Als er iets mis was, hadden ze dat bij het zetten wel opgemerkt, toch?

Niet dus. Roxanne: “Een spiraaltje gaat gewoon plop erin, tang eruit en je bent klaar. De tumor zat aan de achterkant van de baarmoedermond, dat kom je dan niet tegen.” Een paar maanden eerder heeft ze nog een goede uitslag van haar uitstrijkje gekregen. Ze had ooit wel al HPV, maar bij de laatste controle zijn geen afwijkingen gevonden. Ook haar menstruaties en afscheiding zijn normaal.

Vier dagen na de ontdekking kan ze terecht bij de huisarts, die het knobbeltje “niet verontrustend” vindt uitzien, maar haar toch doorverwijst naar de gynaecoloog. Daar blijken honderd en één dingen aan de hand - spiraaltje zit niet goed, een cyste op d’r eierstok en een vleesboom in haar baarmoeder - maar van kanker lijkt niet meteen sprake. “Kom over vier weken maar terug, dan vervangen we je spiraaltje en halen we ook meteen dat knobbeltje weg.” De gynaecoloog neemt wel meteen een biopt af, een klein stukje weefsel voor onderzoek. Een week later wordt ze gebeld met de uitslag.

Het telefoontje

Het is half zes. Roxanne zit onder de overkapping voor haar huis te kettingroken, als de telefoon gaat. Het is de gynaecoloog. “Ze zei, ja meid, het is niet goed. Het is baarmoederhalskanker.” “Ik laat gelijk m’n telefoon vallen, en m’n sigaret ook.”

“En ergens wist ik het toch wel al”, gaat Roxanne verder. “Ja, dat is balen, hè”, rondt de gynaecoloog af. Ik zeg: “Als ik twee nagels breek, dát is balen. Maar dit is gewoon fucking kut!”

Na het gesprek begint Roxanne te bellen. Haar moeder, vader, beste vriendin, lievelingscollega. “Maar het is net etenstijd en níemand neemt op.” Ze heeft het gevoel dat ze flauw gaat vallen. Haar hoofd schiet alle kanten op. ‘Wat moet ik nu doen? What the fuck ís dit? Ik heb een huis alleen, ik heb een hypotheek alleen. Wie gaat er voor mijn kinderen zorgen als ik straks dood ben?’

Na twintig minuten roerloos op de vloer van de garage gelegen te hebben, gaat de deur open. Ze ziet haar tienerdochter staan, die naar haar buik wijst, zo van ‘ik heb honger’. “Ik dacht, nu moet ik gewoon eten gaan koken terwijl ik kanker heb.”

Vier dagen nadat Roxanne te horen krijgt dat ze baarmoederhalskanker heeft, moet ze met haar dochter naar de HPV-vaccinatie. Die heeft er weinig zin in. “Ik moest me zo inhouden om niet te blèren van: hé, ik heb baarmoederhalskanker, jij krijgt die prik.” Terwijl ze tussen de posters over baarmoederhalskanker staat te wachten, schiet ze in de lach. "Ik sta hier letterlijk met een tumor in mijn doos, om een prik te halen. The universe is fucking with me."

‘Ik voel de kanker’

Bij de oncoloog wordt Roxanne grondig onderzocht. “Heel grondig”, benadrukt ze. “Ik heb vijf dagen bekkenkrampen gehad daarna.” Als ze na het geduw en gewroet in haar vagina tegenover hem zit, zegt hij doodleuk: “Ik voel de kanker.” Roxanne en haar beste vriendin proesten het uit. “Ik kon het gewoon allemaal even niet meer serieus nemen.” Dat de doktersjas van de beste man tot aan z’n kuiten komt en z’n voeten boven de grond bungelen, helpt ook niet. Hij kijkt Roxanne aan met een blik vol diepe teleurstelling.

“In het gunstigste geval kunnen we gewoon je baarmoeder verwijderen”, vervolgt hij. Dan onderbreekt hij zichzelf en vraagt of ze eigenlijk nog een kinderwens heeft. Roxanne kijkt hem aan, pauzeert even, en zegt dan: “Dokter, ik ben mijn laatste kerst aan het plannen. Ik heb niet nagedacht over een kinderwens.”

“Hand in hand lopen we daarna als twee wrakken het ziekenhuis uit. Ik met een tumor, m’n beste vriendin met nog maar één eierstok, die andere is een week daarvoor weggehaald.” “En ze kijkt me aan en zegt, ja, volgend jaar als je weer beter bent, dan gaan we de hele zomer hoereren, hè. Roxanne is aan boord: "new vagina, who dis?”

Hyperalert

Wat volgt zijn een paar slopende weken waarin vooral het wachten Roxanne zwaar valt. Wachten op antwoorden, wachten op scans (“Overal zijn wachtlijsten, ik ben natuurlijk niet de enige met kanker”).

In die weken gaat de kanker leven in haar hoofd. Ze wordt hyperalert en denkt: als ik meer symptomen krijg betekent dat misschien dat de tumor is gaan groeien. Ondertussen weten haar kinderen van niks, heeft ze de ergste buikkrampen en obstipatie en nemen paniek, angst en depressie het roer over. “Ik ben continu mijn lijf aan het scannen. Elke keer als ik naar de wc ga, kijk ik toch na het afvegen of ik bloed.” “Ik slikte al antidepressiva voordat ik ziek werd, en mijn psychiater zei godzijdank: “Nou meid, we gaan er lekker wat Oxazepammetjes tegenaan gooien.”

Radioactieve hel

Twaalf dagen na haar diagnose wordt Roxanne in het ziekenhuis verwacht voor een PET-MRI-scan. Die moet uitwijzen of de kanker zich heeft verspreid. Zitten de kankercellen alleen lokaal, dan kan ze geopereerd worden. Is het uitgezaaid, dan moet er chemo en bestraling aan te pas komen. Dat laatste wil ze koste wat kost vermijden. “Je kunt darmverklevingen krijgen, chronische diarree en je gaat meteen de overgang in. Je vagina kan ook krimpen en dichtschroeien. Dan krijg je dildo's in verschillende maten om hem open te houden, omdat je anders misschien nooit meer seks kunt hebben.”

Helemaal opgedirkt gaat Roxanne naar het ziekenhuis. “Ik wilde er niet zo ziek uitzien als ik schijnbaar was.” Wat volgt, noemt ze achteraf misschien wel het kutste van haar hele kankertraject.

Eerst krijgt ze een radioactieve vloeistof toegediend. Daarna moet ze een uur lang alleen in een kamertje liggen, zonder telefoon, zonder tv en vooral zonder te bewegen. “Daar lig je dan, niemand mag bij me want ik ben radioactief, ik mag niet bewegen want dan gaat dat spul naar m’n spieren en kunnen ze die scan niet meer uitlezen, lig ik daar te wachten op een scan die m’n hele toekomst gaat bepalen. Want stel dat ik overal uitzaaiingen heb? Het is gewoon psychische marteling.”

En dan moet ze nog anderhalf uur de scanner in. Vastgebonden op een plank, met zandzakken op haar bekken, terwijl het apparaat klinkt als een bouwplaats. Het enige lichtpuntje: ze mag muziek luisteren. Roxanne weet precies wat ze horen wil: Beyoncé's Renaissance. “Lig ik daar met een tumor in mijn cunt, hoor ik ineens ‘cunt, cunt, cunt, cunt’. Ik begin keihard te lachen. Geen hond bereidt je hierop voor.”

Gedrocht van een wond

Twee dagen later krijgt Roxanne goed nieuws: de kanker blijkt nog in stadium 1 te zitten. Het is niet uitgezaaid. Ze kan dus geopereerd worden. Haar baarmoeder en het omliggende weefsel worden verwijderd. Dat zorgt er ook voor dat haar vagina een paar centimeter korter wordt: “Dus er komt eigenlijk gewoon een spanplafond in?”, vraagt Roxanne.

Tien dagen later kan Roxanne terecht voor de operatie, maar een dag van tevoren wordt die uitgesteld. Ondertussen krijgt ze last van bloedingen. “Ik heb echt in het donker op de wc gezeten, om me niet geconfronteerd te hoeven worden met het bloed.” Ook op de operatietafel is ze doodsbang. Eerst worden haar lymfeklieren onderzocht. Als daar kanker in zit, gaat de operatie niet door. “Ik had hele erge angst om te gaan slapen, omdat je pas achteraf zeker weet of de operatie überhaupt uitgevoerd kon worden.” Als ze een paar uur later wakker wordt, krijgt ze te horen dat de operatie is gelukt. “Toen kon ik ook meteen weer uitademen.”

In de week erna krijgt Roxanne de definitieve uitslag. Ondertussen is ze thuis, met een “gedrocht van een wond” op haar buik en een litteken van heup tot heup.

Als de arts belt, zit haar beste vriendin naast haar. Maar in plaats van meteen de uitslag te vertellen, vraagt de arts eerst hoe het met haar gaat. “Ik dacht alleen maar: ze is nu moed aan het verzamelen om een slechte uitslag te geven.” Dan vertelt de arts dat de snijranden schoon zijn. En dan, na wat een eeuwigheid lijkt te duren: “En de lymfeklieren ook.” “Ik moest me echt inhouden. Waarom begin je niet gewoon meteen met: oké, het is goed nieuws?”

Wat nu weer

Roxanne heeft dus geen kanker meer in haar lijf. Ze hoeft geen chemo en geen bestraling. Ze trekt een drankje open met haar vriendin, maar krijgt het nauwelijks weg. “Ik zit dan nog hartstikke op de kalmeringstabletten, dus het slaat meteen in als een bom.” En dan daalt het in: “Ik heb gewoon een speedrun in kanker gedaan. Vanaf de dag dat ik het knobbeltje voelde, tot aan het telefoontje dat alles weg is, was acht weken tijd. Acht weken tijd. Mijn hersenen zitten nog überhaupt bij het eerste telefoontje.”

Na de uitslag besluit Roxanne haar kinderen van tien en twaalf alsnog te vertellen dat ze kanker heeft gehad. “Ik zeg: meiden, het is tijd voor een family meeting.” Dus ze leggen allebei hun scherm neer. De oudste verzucht: “Mam, wat, nu weer?” Want de vorige keer dat je dat zei, gingen papa en jij uit elkaar.” Roxanne: “De jongste begint meteen te huilen en vraagt of ik doodga, m’n oudste pakt haar controller er weer bij.”

Ik doe geen fuck

Roxanne’s leven ziet er nu anders uit dan vóór de kanker. “Ik doe geen fuck. Ik heb gisteren het hele internet uitgelezen. En vandaag ga ik dat weer doen. Ik heb geen trek, ik heb nergens zin in. Het is een mindfuck, want ik ben ‘beter’, maar ik kan bijna niks: niet lopen, tillen, bukken, de hond uitlaten, poetsen, geen leuke dingen doen.” “Soms kleed ik me leuk aan en doe ik make-up op. Dan zeg ik: kanker, wáár?! En dan zijn er momenten, dan zit ik op de wc en dan doet het plassen pijn en dan kijk ik omlaag. En dan denk ik, holy fuck, het is gewoon de aftermath van kanker. En dan voel ik me weer depressief.”

Survivor

De komende vijf jaar blijft Roxanne onder controle. Maar met haar herstel voelt ze zich vooral aan haar lot overgelaten. “En heel erg verloren.” Ze mist nazorg en een duidelijk plan om haar leven weer op te pakken.

Hoewel Roxanne weet dat haar vooruitzichten gunstig zijn, is ze het vertrouwen in haar lichaam kwijt. “Ik had nul symptomen, terwijl er al een tumor van bijna twee centimeter aan m’n baarmoeder hing te bungelen. Dat vind ik heel verraderlijk.”

Toch is ze ergens ook trots op zichzelf. “Ondanks dat ik altijd overprikkeld ben en gestresst, luister ik schijnbaar toch nog steeds naar mijn intuïtie. Dan ga ik ook tóch naar de huisarts. Ook al wil ik dat telefoontje niet doen en die afspraken niet plannen. Want ik krijg het leven al niet geregeld.”

“Ik denk dat dat stukje onbezonnenheid gewoon voorgoed weg is. En ja, ik ga m’n ringtone zéker veranderen naar Survivor van Destiny’s Child. Maar ik denk ook wel dat hier een andere Rox uit gaat komen.”