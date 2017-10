10 blikvangers onder de € 50,

Je woning is nooit af, maar het eind van je bankrekening is – helaas – soms wel in zicht. Gelukkig hoeft mooi lang niet altijd duur te zijn. Wij selecteerden de tofste lampen onder de €50,-. Leuk in je eigen huis, of als cadeautje voor de eerstvolgende housewarming.

VIVA samen met vtwonen

Eyecatcher aan het plafond

Altijd gedacht dat je bank, tafel of kast dé eyecatcher van je woonkamer moet zijn? Think again. Een hanglamp valt direct op, helemaal als je voor bijzondere materialen durft te gaan. Een lamp van aaibare veertjes bijvoorbeeld. En van dit milieuvriendelijke exemplaar van bamboe wordt iedereen blij. Liever wat strakkers? Kies dan voor een opvallend kleurtje zoals brons of mintblauw.

Makkelijk switchen

Voor iedereen die het liefst elke maand het hele interieur omgooit, is een lamp die je op verschillende plekken in huis neer kunt zetten ideaal. Een kleine stalamp op korte pootjes kan op de grond, tafel of kast. Hanglampen met een stevig metalen omhulsel kun je niet alleen ophangen, maar ook neerleggen. Ideaal én weer net even wat anders.

It’s beginning to look a lot like…

Oke, de kerstboom al in huis halen is misschien iets te veel van het goede. Maar nu de eerste kerstversiering in de winkels ligt begint het bij ons toch wel te kriebelen. Gelukkig kan een mooi lichtsnoer altijd. Leuk in de vensterbank, maar ook rondom een spiegel of in een grote glazen vaas. Ga voor gezellige sterretjes of romantische rozenblaadjes.

Prikt niet, schijnt wel

Beschik jij ook over de gave om zelfs een cactus vroegtijdig te laten sterven? Geen probleem met deze grappige, lichtgevende exemplaren. Handig: ze hebben geen verzorging nodig hebben en prikken niet. Kies voor een exemplaar van wit keramiek of een doorzichtige 3D versie. Leuk in de vensterbank, prominent op tafel óf als cadeautje voor iemand met groene vingers.

Meteen bestellen

