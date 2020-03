Elles had een hartstilstand toen ze 18 was

Elles kreeg op haar 18e totaal onverwachts een hartstilstand. Dankzij de snelle hulp van haar ouders en burgerhulpverleners kan ze het gelukkig nog navertellen.

VIVA samen met VriendenLoterij

“Op de avond voor de hartstilstand was ik uit met vriendinnen. Het werd laat. Om 8 uur ’s ochtends ging ik naar de badkamer omdat ik me misselijk voelde. Mijn moeder was enigszins verbaasd dat ik alweer zo vroeg in actie was. Ik vertelde haar dat ik heel misselijk en duizelig was. Voordat ze kon zeggen dat ik moest gaan zitten, lag ik al op de grond.”

Blauw en stuiptrekkingen

“Mijn moeder dacht dat ik uit vermoeidheid was flauwgevallen. Met roepen en schudden probeerde ze me weer bij bewustzijn te brengen. Toen dat niet werkte haalde ze mijn vader erbij. Tegen die tijd had ik al een blauwe kleur en stuiptrekkingen.”

Vader reanimeert dochter

“Mijn vader twijfelde geen seconde en begon meteen met reanimeren. Hij is jaren bedrijfshulpverlener geweest, vandaar. Ondertussen had mijn moeder 112 gebeld. Binnen vijf minuten stonden er twee burgerhulpverleners op de stoep, met een AED. Dit bleken de lokale koster en zijn vrouw te zijn. Zij zijn burgerhulpverleners en hadden een oproep gekregen via HartslagNu. De kerk zit een paar honderd meter van ons huis en daar hangt een AED buiten.”

Twintig minuten gereanimeerd

“Terwijl mijn vader bleef reanimeren, sloten zij de AED aan. 5 minuten later stond de hele badkamer vol met mensen: de huisarts, ambulancepersoneel, politie. Nadat ze me naar de overloop hadden gebracht, namen de broeders de reanimatie over. Zeker 20 minuten en 5 schokken van de AED later kreeg ik weer een regelmatig hartritme.”

Oorzaak onbekend

“Ik heb alle mogelijke onderzoeken gehad maar er is geen oorzaak gevonden voor mijn hartstilstand. Mijn hart lijkt helemaal gezond. Wel was ik al eens bij een cardioloog geweest omdat ik veel hartoverslagen had. Toch denken de artsen niet dat deze hartoverslagen tot mijn hartstilstand hebben geleid. Het maakt me soms onzeker dat de artsen er misschien nooit achter komen wat de oorzaak was. Als ik toch een erfelijke aanleg heb, zou ik dat graag weten voor ik kinderen krijg. Gelukkig heb ik wel een S-ICD, die een schok geeft bij een gevaarlijke ritmestoornis. Ik kan er nu goed mee leven en heb mijn leven weer op de rit.”

Bewust van het belang van een goed netwerk

“In 2016 ben ik stage gaan lopen bij de Hartstichting. Door mijn stage en mijn eigen ervaring, ben ik me heel bewust van het belang van een goed netwerk van burgerhulpverleners en AED’s. Als er geen oproepsysteem was en de AED niet zo dichtbij had gehangen, had ik het waarschijnlijk niet overleefd.”

De Hartstichting en de VriendenLoterij slaan de handen ineen

Om ervoor te zorgen dat iedereen met een hartstilstand net zo snel geholpen kan worden als Elles, zijn er nog 5.000 extra AED’s nodig en moet het oproepsysteem HartslagNu onderhouden worden.

Om dit te bereiken komen de VriendenLoterij en de Hartstichting samen in actie. Word je tijdens de VriendenLoterij PrijzenBingo deelnemer van de VriendenLoterij, dan gaat minimaal 40% van de opbrengst van je lot naar de Hartstichting. Zo kan de Hartstichting ervoor zorgen dat in heel Nederland binnen 6 minuten hulp kan worden geboden bij een hartstilstand. Zolang je meespeelt, blijft de opbrengst van je lot bestemd voor de Hartstichting. En natuurlijk maak je, net als alle deelnemers, kans op mooie (geld)prijzen. Jouw hart is goud waard, jouw deelname

18+ speel bewust