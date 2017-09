4x betaalbare date-ideeën (+ leuke actie!)

Je had echt een nieuwe jurk nodig, het borreluurtje in de kroeg duurde een half etmaal en de garage doet niet aan AfterPay of Klarna. Einde van de maand wat krap bij kas, maar wil je toch die date met vriendinnen of vriendlief laten doorgaan? Dit kun je al doen voor €25 of minder!

Viva samen met La Cubanita

Stap op een step

Huur een step in een stad waar jullie nog nooit zijn geweest. Vaak krijg je er van het verhuurbedrijf wel een route bij. Na stevig door steppen langs de bezienswaardigheden, stoppen jullie even op de markt voor een vers hapje en drankje. En, na zo’n dag heb je ook nog eens de nodige calorieën verbrand.

Superbowl

Op de stinkende schoenen na – tip: neem altijd een extra paar sokken mee – is bowlen hartstikke leuk. Een baan huren voor een uurtje kost niet veel en je mag best een dansje doen als je een strike gooit. Wedden dat iedereen steeds fanatieker wordt?

Feelin’ hot, hot, hot

Krijg je alleen al bij de gedachte aan een sportieve activiteit een blessure, dan is de sauna misschien meer iets voor jou. Sauna’s, stoombaden, dompelbaden.. ontspanning gegarandeerd. Goed om te weten: het avondtarief is altijd veel goedkoper. Aan het einde van de avond ruik je heerlijk naar berkenhout met een vleugje eucalyptus en je huid heeft een prachtige glow.

Tapas eten bij La Cubanita

Na een dagje actief steppen of om op krachten te komen voor een spannend potje bowlen: ga tapas eten. Lekker bijkletsen onder het genot van albóndigas, pan con alioli en nog véél meer. En goed nieuws: bij La Cubanita is het in september Verwenmaand. Vanaf € 25 eet je onbeperkt tapas, proost je met een Gin Lychee Collins cocktail, eet je cheesecake als dessert én krijg je ook nog eens een entreebewijs voor een dagje wellness cadeau. Dit alles al van zondag t/m donderdag voor €25,- en op vrijdag en zaterdag voor maar €29,50. Kun je meteen de volgende date plannen!