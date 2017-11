4x leuks om samen met je lief te doen op een regenachtige dag

Dans jij graag in de regen of kom je op een troosteloze dag de deur niet uit? Wanneer zelfs een hartig woordje spreken met de weergoden niks uithaalt, kun je je maar beter gaan bezighouden met wat je wél kunt doen. Wij hebben wat to-do tips voor jou en je lief verzameld voor de eerstvolgende kletsnatte herfstdag.

Viva samen met National Geographic

Brunch in bed

Hoe harder het buiten regent, hoe heerlijker het is om nog dieper onder de dekens te kruipen. Geef toe aan je guilty pleasures en maak er een eindeloos lange samen-in-bed-blijven-dag van. Verwen je lief bijvoorbeeld extra met een driegangen-brunch. In bed, ja. Geeft ie jou als toetje een heerlijke massage.

D.I.Y. projectje

Begin samen een doe-het-zelfproject in huis. Er valt altijd wel iets aan te pakken, toch? Een kastje ombouwen tot tafel? Dat rekje ophangen? De kamermuur een andere kleur geven? Het gaat niet alleen sneller met zijn tweeën, maar het is ook een stuk gezelliger.

The game is on

Haal alle bordspellen maar van zolder en trommel al je vrienden op voor een middagje gamen. Ook leuk:Karoake, hints of lyp sync battle. De winnaar? Die bepaald waar het eten besteld wordt.

Yes: een nieuwe serie

Nog op zoek naar een nieuwe serie om samen op de bank – of in bed – van te genieten? Tip: ‘The Long Road Home’. Dit waargebeurde, bijzondere verhaal vertelt over een divisie Amerikaanse soldaten die in 2004 dachten op routineklus te gaan naar Irak. 4 april 2004 staat inmiddels bekend als ‘Zwarte Zondag’, de dag waarop ze in een genadeloze hinderlaag terecht kwamen. Het begin van een heldhaftige strijd, voor zowel de soldaten als het thuisfront. Zien? ‘The Long road home’ gaat op zondag 5 november van start met een dubbele aflevering en is elke zondag om 21.30 uur op National Geographic te zien.