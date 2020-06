Joyce tijdens haar menstruatie: ‘Pijnstiller is van belang’

Buikpijn, rugpijn, hoofdpijn, moe en stemmingswisselingen. Veel vrouwen hebben er elke maand weer mee te dealen. En dit is wat ze doen om het leed wat te verzachten.

‘Horrible!’, dat is hoe bijna 80% van de ruim 1000 deelnemers aan een multiple choice poll gericht op onderzoek naar menstruatieklachten van Aleve Feminax hun menstruatie omschrijven. Buikpijn is daarbij de meest gehoord klacht. De meeste van die vrouwen (40%) neemt een pijnstiller om de klachten te verminderen, maar chocolade eten scoort ook hoog (19%). Wat doen vrouwen nog meer om de pijn te verzachten?

#1 warme kruik

De warme kruik is zo’n gouden oude die het nog steeds goed doet bij menstruatiepijn. De warmte van de kruik of warmwaterzak zorgt voor verlichting van de pijn. Maak de kruik niet te heet maar vul hem met lauwwarm water en leg hem dan op je buik of onderrug. Dat kan terwijl je ligt, maar ook zittend op de bank met de nieuwste van Netflix erbij. Of zet een rustgevend muziekje op.

#2 chocolade eten

Bijna geen groter cliché dan een ongestelde vrouw die zich volstopt met chocolade. Toch helpt het niet tegen pijnklachten. Suiker kan je klachten juist verergeren doordat het schommelingen in je hormoonspiegels teweeg kan brengen. Maar die craving naar chocola tijdens je maandstonden is er niet voor niets. Onder invloed van je hormonen daalt namelijk het serotonineniveau in je lijf, en serotonine heeft onder andere invloed op je stemming en emoties. Koolhydraten kunnen je serotoninelevel een beetje opkrikken en laat chocolade er nou vol van zitten. Lekker doen dus, als je je niet happy voelt tijdens de dagen van de maand.

#3 warm bad

Een lekker warm bad tegen de klachten. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat het warme water kalmeert, en tegelijkertijd de spieren ontspant. Zorg dat het water ongeveer net zo warm is als je lichaam, dus 37 graden. Met kamille, peterselie of lavendelblaadjes in het water, gaat het ontspannen nog makkelijker. Maak er echt jouw momentje van. Heb je geen bad, neem dan een lekkere lange douche met ontspannende doucheproducten.

#4 massage

Als je het een moment in de maand verdient om een massage te krijgen, dan is het wel tijdens je ongesteldheid. Een relaxmassage is precies wat jouw lichaam nodig heeft. Van zoveel ontspanning en liefdevolle aanraking gaan al je spieren in de relaxstand. Heb je geen lief thuis die jou deze weldaad kan geven, trakteer jezelf dan op een professionele massage. Soms mag dat!

#5 pijnstillers

Een pijnstiller om menstruatiepijn te verlichten, voor veel vrouwen maakt het die dagen dragelijker. Joyce (29) heeft al sinds haar allereerste menstruatie last van menstruatiepijn. “Vooral de eerste twee dagen heb ik flinke buik- en rugkrampen door m’n ongesteldheid. Toen ik nog geen pijnstillers gebruikte, moest ik echt op bed liggen met een kruik. Maar in mijn baan als festivalorganisator kan dat natuurlijk lastig worden.

Ik heb veel baat bij Aleve Feminax en altijd een strip in mijn tas zitten. Zodra ik ongesteld word, neem ik er eentje. Dan heb ik de rest van de dag minder last. Het verlicht precies in die gebieden waar het echt pijn doet. De volgende dag neem ik er nog één en daarna ben ik er wel weer. Ook als ik in het weekend ongesteld word, neem ik Aleve. Het is het me niet waard om door die krampen de hele dag op bed te liggen, terwijl ik deze buik- en rugkrampen met één tablet kan verlichten.”

