5 risico’s die je wilt vermijden tijdens (en vóór) je zwangerschap

Vanaf het moment dat je uitvindt dat je zwanger bent komt er een stortvloed aan emoties over je heen. Hoe bijzonder het ook is, het is rete-spannend. Want wat mag je nu allemaal wel en niet tijdens de zwangerschap? We zetten vijf risico’s voor je op een rijtje die je wilt vermijden.

VIVA Mama samen met RIVM

Let op met wat je eet en drinkt Dat je niet meer rookt, drinkt of drugs gebruikt lijkt vanzelfsprekend. Maar toch zetten we ‘m hier neer. Want ook één ‘klein’ glaasje wijn is slecht voor je kind. De alcohol komt namelijk bij je kind terecht, ook als de placenta nog niet ontwikkeld is. Minder dan één glas alcohol per dag verhoogt al de kans op een miskraam of vroeggeboorte. Daarnaast is er een lijst aan etenswaren waarmee je op moet passen. Het voedingscentrum heeft een handige tool waarmee je direct kunt zien of iets veilig is om te eten.

Voorkom (werk)stress Als je zwanger wilt worden -of zwanger bent- is het goed om te kijken of je baan niet teveel stress oplevert. Heb je weinig invloed op je werk(tempo) en ervaar je niet perse heel veel steun van je collega’s, dan zijn dat triggers voor stress. Teveel spanning in je lijf geeft je een hoge bloeddruk en kan ervoor zorgen dat je kind met een lager gewicht ter wereld komt. Je kindje maakt daardoor een minder goede start in het leven. Ga dus als het nodig is het gesprek aan met je baas, de bedrijfsarts of zoek je huisarts op. Wist je dat veel verloskundigen een kinderwensspreekuur hebben? Daar kun je bespreken hoe je zo gezond mogelijk zwanger kunt worden.

Let op met tuinieren, ongewassen groente, rauw vlees en de kattenbak Dit klinkt als een random rijtje, maar dat is het niet. De verbindende factor is namelijk de Toxoplasma parasiet. Deze ‘gezellige’ eencellige parasiet zit in de ontlasting van katten en in rauw vlees. Pas dus op met tuinieren, want ook aarde die in aanraking is gekomen met kattenpoep kan besmet zijn. Hetzelfde geldt voor groenten die buiten groeien. Draag bij het tuinieren handschoenen en was groente en fruit goed voordat je het eet. Verschoon de kattenbak liever niet zelf. Is dat geen optie? Draag dan handschoenen en zorg dat je de poep er elke dag uitschept. Een Toxoplasma-infectie is gevaarlijk voor je ongeboren baby. Als je nog pril zwanger bent, bestaat de kans op een miskraam of doodgeboorte. Later in de zwangerschap neemt die kans af maar kan het wel tot aangeboren afwijkingen leiden.

Voorkom kinkhoest Elk jaar belanden zo’n 170 kinderen onder de 2 jaar in het ziekenhuis door kinkhoest. Om dat te voorkomen, is het sinds kort mogelijk om gratis de 22 wekenprik te halen. En je raadt het al, deze kun je halen vanaf het moment dat je 22 weken zwanger bent. Hiermee geef je je baby genoeg antistoffen om de eerste maanden beschermd te zijn tegen kinkhoest. Nog een voordeel: de 2-maanden prik vervalt hiermee meestal voor je kind. Van de verloskundige krijg je tussen de 14 en 22 weken een uitnodiging, maar je moet wel zelf een afspraak maken. Ga naar 22wekenprik.nl, klik op ‘afspraak’ en vul je postcode in. Je ziet dan bij welke jeugdgezondheids­organisatie bij jou in de buurt je een afspraak kunt maken. Ben je al bijna uitgerekend? Ook dan heeft het zin om de prik te halen. Misschien krijgt je baby niet alle antistoffen meer, maar je kunt zelf de ziekte niet krijgen of (ongemerkt) doorgeven. Ongeveer 40% van de baby’s krijgt namelijk kinkhoest via de moeder.