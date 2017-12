5 shocking feiten over selfies

We besteden gemiddeld vijf (!) uur per week aan het maken van selfies. Jaha, daar denk je vast niet over na als je jezelf weer eens kiekt. Daarom: 5 weetjes over zelfportretten. Plus tips om de beste selfies te schieten, zo zijn we dan ook weer.

Viva samen met Asus

Schoonheid zit vanbinnen?

The Ohio State University heeft onderzoek gedaan naar de psychische staat van mannen die selfies schieten. De uitkomst: mannen die veel selfies maken en deze op social media plaatsen, hebben psychopatische trekjes. Gaat er dan ook nog een filter overheen, dan heeft de man in kwestie kenmerken van narcisme en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Even in je achterhoofd houden als je weer eens door Tinder scrolt.

Selfietijd

En vrouwen? Wij maken selfies om te delen wat we aan het doen zijn of als herinnering voor later. Daar besteden we gemiddeld vijf uur per week aan, en we schieten drie zelfkiekjes per dag. Ben je al aan het rekenen? Inderdaad: dat is ruim veertien minuten per selfie. Ouch.

Met z’n allen

Herkenbaar. je wilt de ultieme herinnering aan dat uitje met vrienden of familie – dus een groepsfoto – maar het kost je ongelooflijk veel moeite om de hele gang bij elkaar te krijgen. Enter: de Asus ZenFone 4 Selfie. Deze megahandige telefoon heeft niet één, maar twee camera’s aan de voorzijde met een 120-graden-hoek. Daarmee is die groepsfoto zo gekiekt.

Kant kiezen

Maak jij altijd selfies van je linkerkant? Dan ben je goed bezig. De Australische neuropsycholoog Annukka Lindell heeft onderzoek gedaan naar hoe je de beste selfie schiet. Wat blijkt? Foto’s van de linkerkant winnen het van de rechterkant. De meeste vrouwen doen dit al, maar de kerels zijn nog niet zover. Mannen: watch and learn.

Gevaarlijk spel

Sommige mensen gaan wel heel ver voor een selfie. Een Russische vrouw poseerde met een pistool tegen haar hoofd en belandde zwaargewond in het ziekenhuis omdat het pistool afging. En wat dacht je van mensen die op bergen en kliffen gaan staan? Op Bali viel een man van een rots in zee en overleed omdat hij niet kon zwemmen. Risico’s nemen: niet doen.

Gouden tip!

Wil je je volgende vakantie of vriendinnenuitje zo mooi mogelijk vastleggen? Dat kan met de Asus ZenFone 4 Selfie. Die heeft zelfs een Night Selfie-stand, waarmee je ook in het donker kunt fotograferen. Goed nieuws: VIVA mag een van deze selfiewonders weggeven!