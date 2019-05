5 tips om de komende tijd lekker in je vel te zitten

Het is bijna zomer: dé tijd om lekker veel buiten te zijn en te genieten van het mooie weer. Dat doe je waarschijnlijk het liefste als je lekker in je vel zit en je je fit voelt (win-win!). Ben jij nog op zoek naar tips om dit gevoel te bereiken? Cambridge Weight Plan geeft je 5 tips.

1. Begin nu al met een bootcampklasje

Tijdens de winter had je waarschijnlijk geen zin om te sporten, want: koud, nat en er was genoeg te zien op Netflix. Maar nu de eerste zonnestralen doorkomen, begint het misschien toch wel te kriebelen. Want eigenlijk is het ook best leuk, in een groepje buiten jezelf afmatten. Om nog maar te zwijgen van het fitte gevoel daarna. En wie weet ontmoet je nog leuke nieuwe mensen!

2. Volg een challenge

Wil jij deze zomer wat strakker in je vel zitten? Dan is een challenge misschien wel wat voor jou. Online zijn veel 30 dagen-challenges te vinden, waarbij je iedere dag een aantal oefeningen voorgeschoteld krijgt, zoals squats, burpee’s en lunges. Omdat je elke dag ongeveer 10 minuten aan het werk wordt gezet, zie je snel resultaat. De uitdaging is natuurlijk wel om de challenge vol te houden. Ben je bang dat het niet lukt? Zet elke dag een wekker op dezelfde tijd zodat het echt een onderdeel van je daily routine wordt.

3. En vergeet krachttraining niet

Veel vrouwen doen aan krachttraining om een getoned en gezond lichaam te krijgen. Dat kan natuurlijk met behulp van fitnessapparaten, maar wat nog beter werkt zijn losse gewichten, zoals barbells en dumbells. Oefeningen met losse gewichten geven je spieren namelijk een extra impuls tijdens de oefening.

4. Ga op de fiets naar je werk

Pak in plaats van de trein of auto eens de fiets naar je werk. Regelmatig fietsen remt de aanmaak van stress en zorgt ervoor dat je gelukstofjes als serotine en dopamine aanmaakt. Ook verbrand je met fietsen zo’n 300 calorieën per half uur! Dat betekent als fietsforens al snel 600 calorieën per dag. Score.

5. Kies voor een dieet dat bij je past

Wil je behalve een fit gevoel ook wat kilo’s kwijt voor de zomer, en ook daarna op gewicht blijven? Dan is Cambridge Weight Plan een uitkomst voor jou.

Steeds meer vrouwen kiezen voor het Cambridge dieet om nog voor de zomer aan de slag te gaan. Het Cambridge Weight Plan Stappenplan® is maatwerk: er wordt gekeken welke stap het beste aansluit bij jouw levensstijl en je uiteindelijke doel. Afvallen doe je onder begeleiding van een consulent, dus je staat er niet alleen voor.

En er is nog een heel groot voordeel: bij Cambridge word je geholpen om ook ná het dieet op gewicht te blijven. In het stappenplan is namelijk ook het samenstellen van dagmenu’s meegenomen, waardoor je gestimuleerd wordt om het hele jaar gezond te blijven eten.

