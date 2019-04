5 tips om nu al aan je summerbody te werken

De zomer komt steeds dichterbij. Voor jou en voor veel andere vrouwen is dit waarschijnlijk hét moment om je lichaam even onder de loep te nemen. Is je body bikiniproof? En geven je benen licht of valt het mee? Om er zeker van te zijn dat je over een paar maanden zelfverzekerd de deur uit kan, kan het geen kwaad om nu al aan je summerbody te werken. Maar waar begin je? Cambridge Weight Plan geeft je 5 tips.

1. Begin nu al met een bootcampklasje

In de winterperiode had je een excuus om niet te sporten: het was koud, nat en er was genoeg te zien op Netflix. Maar nu de eerste zonnestralen doorkomen is er geen reden om een bootcampklasje te skippen. En eigenlijk is het ook best leuk, in een groepje buiten jezelf afmatten. Wie weet ontmoet je nog leuke nieuwe mensen!

2. Volg een challenge

Wil jij strakker in je vel zitten deze zomer? Dan is een challenge een uitkomst voor jou. Er zijn op YouTube en Facebook een hoop 30 dagen-challenges te vinden, waarbij je de opdracht krijgt om per dag een aantal oefeningen te doen, zoals squats, burpee’s en lunges. Omdat je elke dag ongeveer 10 minuten aan het werk wordt gezet, zie je snel resultaat. De uitdaging is alleen wel om de challenge vol te houden. Ben je bang dat het niet lukt? Zet dan elke dag een wekker om dezelfde tijd en dwing jezelf om de oefeningen te doen.

3. En vergeet krachttraining niet

Krachttraining is voor vrouwen een manier om snel een slank, strak en gezond lichaam te krijgen. Je kunt het doen met fitnessapparaten, maar wat misschien nog wel beter werkt zijn losse gewichten, zoals barbells en dumbells. Oefeningen met losse gewichten geven je spieren namelijk een extra impuls om tijdens de oefening voor stabiliteit te zorgen.

4. Ga op de fiets naar je werk

Dit geldt natuurlijk niet voor jou als je meer dan 20 kilometer van je werk vandaan woont. Maar als je binnen een half uurtje met de fiets op het werk kan zijn, is het zeker een manier om aan je summerbody te werken. Je verbrandt me fietsen namelijk zo’n 300 calorieën per half uur! Dat betekent 600 calorieën als je heen en weer gaat. Score.

5. Pas je dieet alvast aan

Een summerbody kan je bereiken door af te vallen. Maar kilo’s kwijtraken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begin je?

Steeds meer vrouwen kiezen voor het Cambridge dieet om nog voor de zomer hun ideale gewicht te bereiken. Het Cambridge Weight Plan Stappenplan® is maatwerk: er wordt gekeken welke stap het beste aansluit bij jouw levensstijl en je uiteindelijke doel. Afvallen doe je onder begeleiding van een consulent, dus je staat er niet alleen voor. Samen met de Cambridge Weight Plan producten en reguliere gezonde voeding kun je heerlijke, gevarieerde dagmenu’s samenstellen.

