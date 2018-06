5 varianten op jouw favoriete zomerdrankje

Gezellig met vriendinnen bijkletsen onder het genot van een heerlijke borrel; word jij daar ook zo happy van? Nu de zomermaanden aanbreken en jullie aan het einde van de dag de laatste zonnestralen willen meepikken, smaakt er niks beter dan een ijskoud, verfrissend drankje. Maar hoe zorg je voor wat verrassende variatie? Wij hebben het antwoord!

VIVA samen met Jillz

Familie die onverwachts langskomt? Vriendinnen waarmee je een party night tegemoet gaat? Of heb je iets bijzonders te vieren en is het tijd om uit te pakken? Met een sparkling cider bereid je in een handomdraai 5 heerlijke varianten op tafel. Geluksmomentje? Check!

Mix & match: genieten maar!

Jillz is er voor de momenten dat niets hoeft en alles kan. De sparkling cider is er in twee fruitsmaken: Original, gemaakt van appel, en Raspberry, gemaakt van appelcider met kers en framboos. Moet je de volgende dag werken? Kies dan gewoon voor de 0.0% variant, net zo lekker!

1. The ultimate Original serve

230 ml Jillz Original



Limoenpartje

Granny Smith appelschijfje

Schenk Jillz Original in een glas volledig gevuld met ijsblokjes. Versier het met een partje limoen en een Granny Smith appelschijfje.

2. The ultimate Raspberry serve

230 ml Jillz Raspberry

Limoenpartje

2 aardbeien

Schenk Jillz Raspberry in een glas volledig gevuld met ijsblokjes. Versier het met een partje limoen en aardbeien.

3. Original cocktail serve

150 ml Jillz Original

15 ml Limoncello

Limoenpartje

Granny Smith appelschijfje

Vul een glas volledig met ijsblokjes. Schenk vervolgens de Limoncello in. Knijp het partje limoen uit en top af met Jillz Original. Garneer met een partje limoen en een Granny Smith appelschijfje.

4. Raspberry cocktail serve

150 ml Jillz Raspberry

15 ml Licor 43

Limoenpartje

Granny Smith appelschijfje

2 aardbeien

Vul een glas volledig met ijsblokjes. Schenk vervolgens de Licor 43 in. Knijp het partje limoen uit en top af met Jillz Raspberry. Garneer met een Granny Smith appelschijfje en aardbeien.

5. Serve with a twist

150 ml Jillz Original

15 ml ElderFlower likeur

Limoenpartje

Topje munt

Druiven

Vul een glas volledig met ijsblokjes. Schenk vervolgens de elderflower likeur in. Knijp het partje limoen uit en top af met Jillz Original. Garneer met druiven en een topje munt.

