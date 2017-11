De aankondiging van alweer de derde film uit de Fifty shades-reeks heeft ons flink opgewarmd. En we wáren al massaal in de ban van zweepjes en handboeien: tienduizenden exemplaren gingen de afgelopen jaren wereldwijd over de toonbank. Hoe gaat dat eigenlijk: BDSM? Talitha beantwoordt vijf prangende vragen.

1. Wat is BDSM?

‘BDSM is een Engelse afkorting voor Bondage en Discipline (BD), Dominance en Submission (DS) en Sadism en Masochism (SM). Met deze seksuele voorkeur hou je van het beperken van iemands vrijheid of vastbinden, straffen en onderdanigheid of pijnigen en vernederen. BDSM uit zich in honderden genres en rollen. Als je voorkeur uitgaat naar een bepaald soort genre, hoeft het niet te betekenen dat je van álle soorten BDSM houdt.’

2. Waarom vinden mensen het prettig?

‘Iedere BDSM’er heeft zo zijn of haar redenen. Voor sommigen is het een ontsnapping aan de werkelijkheid, maar het kan ook ontspannend zijn of een gevoel van macht en controle geven. Wat de pijn betreft: bij pijn komt het stofje endorfine vrij in je hersenen, dat een gelukzalig gevoel geeft.’

3. Hoe begin ik met BDSM?

‘Hoewel Christian Grey een complete ‘Red room of pain’ heeft, kun je BDSM al met simpele huis-, tuin- en keukenspullen starten. Zorg voor een goede voorbereiding. Voor het beperken van iemands vrijheid kun je gebruikmaken van boeien of touwen. Maak er bijvoorbeeld een strokenzweep mee, een zweep met meerdere strengen om een stevige pets uit te delen of je partner zachtjes mee te strelen. En wat dacht je van blinddoeken?’

4. Hoe houd je BDSM veilig?

‘BDSM moet leuk en veilig blijven. Communicatie is dé key. Hanteer de vier V’s: Vertrouwen, Vrijwilligheid, Veiligheid en Verstand. Bespreek samen wat jullie wel en niet willen doen. Om vervelende of zelfs gevaarlijke situaties te voorkomen, kun je met je partner een stopteken of stopwoord afspreken.’

5. Hoe ziet een BDSM-relatie er uit?

‘Sommige mensen zien BDSM als een leefstijl en blijven 24/7 in hun rol. Andere koppels kiezen ervoor om ‘scènes’ uit te voeren tijdens een rollenspel. Een van de twee neemt dan de onderdanige rol aan: de sub. De ander is de dominante speler: de dom. Hoe een BDSM-relatie eruitziet, is dus heel verschillend.’

