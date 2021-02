Met deze 5 beautyrituelen ben jij je eigen schoonheidsspecialiste

Nu we langzaam weer wat vrijheden terugkrijgen en de lentezon zich al stiekem laat zien, kan een schoonheidsbehandeling hier en daar geen kwaad. Veel behandelingen kun je prima zelf doen, een kwestie van tijd nemen en de juiste spullen in huis halen. Met deze 5 beautyrituelen ben jij je eigen schoonheidsspecialist.



Scrubben die hap

Van al dat binnen zitten bij de verwarming wordt je huid er niet zachter op. Dode huidcellen stapelen zich op en dat kan zelfs tot jeuk leiden. Vernieuwen dus, die huidcellen. Scrubben is daarvoor echt de beste oplossing en laat je huid weer stralen. Neem voor je gezicht een wat fijnere scrub dan voor je lichaam en ga nooit te ruw te werk. Kan jouw huid wel wat hydratatie gebruiken, kies dan een scrub met jojoba. Heb je last van jeuk en irritatie, kies dan liever voor een scrub met bamboe.





Masker op

Nog zo’n behandeling die je prima zelf kunt doen: een lekker gezichtsmasker. Dat is niet alleen verplicht een kwartiertje ontspannen, maar ook een boost voor je gezichtshuid. Met een tissue masker maak je het jezelf lekker makkelijk. Maar met een masker dat je zelf aan moet brengen, kom je iets dichter bij dat schoonheidssalongevoel. De keuze in gezichtsmaskers is reuze. Daarom is het fijn dat de medewerkers van Trekpleister jou kunnen adviseren welk masker het beste bij jouw huid past. Het kleimasker met avocado en haver van Freeman is in ieder geval heel populair.

Geef je haar een boost

Of je nou al jouw plek in de kapperstoel bemachtigd hebt of niet, je haar wil altijd goed verzorgd worden. Met af en toe een intensieve behandeling doe je je lokken een groot plezier. Dus neem een fijne haarkuur of voedend masker op z’n tijd. De medewerkers van Trekpleister tippen de Andrélon kleurmaskers. Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Het geeft je haarkleur een boost en verzorgt je haar intensief. Je kunt kiezen uit zeven kleuren dus grote kans dat jouw favoriet er ook bij zit.

Doe je handen in bad

Rutte zei het al: we wassen onze handen kapot. Tel daar die uitdrogende ontsmettingsmiddelen bij en je weet dat het de hoogste tijd is voor wat liefde voor je handen. En dat geef je ze met een zelfgemaakt handbad, een ontspannen badje met oliën die je handen verzorgen. Je kunt bijvoorbeeld jojoba-olie, lavendelolie en limoensap mengen met lauwwarm water. Maar er zijn ook andere helende mixjes. Verwen je handen na hun badje nog wat extra met een handcréme. Een medewerker van Trekpleister vertelt je graag wat de beste zijn.

Geef jezelf een pedicure

Ja, het is superfijn als de schoonheidsspecialiste dit allemaal doet maar je kan het ook zelf. Dus verzorg je voeten eens echt goed met een pedicure van jezelf. Nu wandelen onze nationale hobby is geworden, is er vast wel wat eelt om te verwijderen. En hoe zit het met je nagels? Wist je dat vijlen altijd beter is dan knippen? Het kost meer tijd maar die neemt de schoonheidsspecialiste ook. Aftoppen met een mooie nagellak moet ook nog wel lukken toch? Zo kunnen je voeten weer even vooruit.



