5 x helemaal zen worden op de Veluwe

Met zijn rust, ruimte en prachtige natuur kom je op de Veluwe helemaal tot jezelf. Zelfs van de attracties hier kom je tot rust.

Wij verzamelden 5 tripjes naar de Veluwe waar je gegarandeerd helemaal ontspannen van terugkomt.

Apen spotten in Apenheul

Voor een jungle vol apen hoef je niet naar de andere kant van de wereld. In ons eigen Apenheul lopen wel 300 apen rond. Nieuw in Apenheul is het dwergapengebied en de grootste insectenwand ter wereld! Dwaal lekker rond door het prachtige bos en observeer de verschillende soorten. Daar word je niet alleen heel blij van, maar misschien herken je jezelf ook in een van de vele soorten die er rondlopen. Heb jij trekjes van de gorilla of toch meer van een orang-oetang? Je ziet het snel genoeg.

Struinen door de Hanzesteden Hattem, Harderwijk en Elburg

Kerken van baksteen, de mooiste koopmanshuizen en stenen stadsmuren. In onze Hanzesteden word je teruggeworpen naar het verleden. Het is hier heerlijk slenteren langs het water en eeuwenoude panden. Ga mensen kijken op een van de vele terrassen, struin door de winkelstraatjes en reserveer een tafel in een van de vele hippe restaurantjes. Dankzij hun ligging aan de IJssel en de Randmeren zijn Hattem, Harderwijk en Elburg in de zomer extra gezellig. Harderwijk is zelfs de gelukkige bezitter van een stadsstrand dus als je het helemaal rustig aan wilt doen, zoek je een plekje in het zand.

Vergaap je aan kastelen

Op de Veluwe bevinden zich meerdere grootse kastelen. Niet alleen kun je daar heerlijk fietsen, wandelen of picknicken in de omgeving (of zelfs in de kasteeltuinen), sommige kastelen mag je ook van binnen bewonderen. Kasteel Doorwerth is er zo een. Stoer, middeleeuws en met ingerichte vertrekken waarin je de vroegere sferen ruikt, ziet en hoort. Ook kasteel Cannenburch mag je betreden. Maar sla het prachtige, oude parkbos met weilanden en vijvers zeker niet over. Of vaar in augustus met een bootje op de parkvijver en voel je een echte queen. Voor een picknick op stand spreid je je kleedje uit in het landschapspark van kasteel & park Rosendael.

Val van het ene landschap in het andere

Door de unieke ligging tussen de Veluwe en de IJssel beland je in de gemeente Voorst van het ene landschap in het andere. In de polder van Nijbroek snuif je die echte plattelandsgeur op. In het uiterwaardenlandschap kun je weidevogels spotten. En verken je het Appense Veld, dan kom je langs prehistorische grafheuvels en een oeroude dijk. Voor beken, sprengen en kolken moet je in Klarenbeek zijn. Trek? Strijk neer langs de IJssel bij museumcafé de Kribbe. Hier worden de verhalen van de oorlogsjaren en de bevrijding van de gemeente Voorst verteld. Oh, en vergeet na afloop niet wat streekproducten van de boomgaarden in de Voorster Klei in te slaan.

Pak de fiets

Word jij helemaal zen van een stevig stukje fietsen, dan heeft de Veluwe een paar mooie tochten voor je. Fietsroute Klavertje Vier loopt van Eerbeek met Klavertje 2 naar Brummen Bronkhorst. De hele ronde is 32 km. Ga je met Klavertje 3 naar Zutphen dan komt daar nog 4 km bovenop. Fietsroute ‘Zwerven aan de IJssel’ vanuit het Marktplein van Brummen is ook een aanrader. Je fietst zo dicht mogelijk langs de IJssel en ziet Holland op zijn mooist! Tussendoor even lekker met de tenen wiebelen in de IJssel en je kunt er weer tegenaan.

