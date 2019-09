5 x waarom jij dat laatste startbewijs voor The Hike in Ghana wilt

Op 16 en 17 november vertrekt VIVA met een team naar Ghana om mee te doen aan Sponsorloop The Hike. In 24 uur lopen onze hikers dwars door Ghana en zamelen zo geld in om ervoor te zorgen dat steeds meer kinderen kunnen opgroeien in een liefdevol en veilig thuis. We hebben nog 1 startticket weg te geven. En dit is waarom jij die wilt!

VIVA samen met SOS Kinderdorpen

1. Je zamelt geld in voor SOS Kinderdorpen

Eén op de tien kinderen groeit niet op in een veilig thuis met een liefhebbende familie. Omdat ze hun ouders hebben verloren of omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. SOS Kinderdorpen maakt zich sterk om ervoor te zorgen dat steeds meer kinderen wél kunnen opgroeien binnen een liefdevolle familie. Met jouw deelname aan de tweede editie van The Hike zamel je geld in voor dit hele goede doel.

2. Je loopt langs al het moois dat Ghana te bieden heeft

The Hike gaat dwars door de drukke hoofdstad van Ghana, maar ook over het platteland, langs kleine dorpen aan zee en door het prachtige nationale park Shai Hills. In twee dagen tijd (je wandelt twee keer twaalf uur) dompel je je helemaal onder in de Ghanese cultuur en maak je onderweg ook nog eens kennis met het werk van SOS Kinderdorpen.

3. Je ontmoet bijzondere mensen

In totaal lopen er zestig Nederlanders en veertig Ghanezen mee met The Hike, onder wie VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en topmodel en SOS Kinderdorpen-ambassadeur Marjan Jonkman. Samen lopen voor het goede doel door het prachtige landschap van Ghana, levert gegarandeerd gesprekken en ontmoetingen op die je niet snel zult vergeten.

4. Je levert een topprestatie

Natuurlijk probeer jij in 24 uur zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Want met elke stap door dit Afrikaanse land maak je het verschil voor de kinderen die jouw steun hard nodig hebben. En dat mag je met recht een topprestatie noemen.

5. Het is je kans om er een zevendaagse droomreis achteraan te plakken

Als je dan toch in Ghana bent, dan kun je er maar beter alles uithalen. Met deze zevendaagse droomreis die perfect aansluit op The Hike maak je je avontuur helemaal af en zie je nog veel meer van Ghana.

Claim dat laatste startbewijs

Zorg dat dat laatste startbewijs voor jou is en maak je hard voor de kinderen van Ghana. Het startbewijs (à € 190) krijg je van ons, je vlucht (circa € 600) en verblijf zijn voor eigen rekening. Iedere deelnemer zamelt vooraf minimaal € 1.500 sponsoring. Van dat geld kan SOS Kinderdorpen twee kinderen een jaar lang medicijnen, eten en drinken en kleding geven. Daar willen we ons bij VIVA natuurlijk graag voor inzetten! En jij hopelijk ook.

Dus wil je met ons mee? Mail dan vóór 17 september je volledige naam, leeftijd, motivatie van deelname, jouw sponsoridee en een foto naar redactie@viva.nl.

Alle euro’s verzamelen!

Niet lopen, wel het goede doel steunen? Doneer aan Team VIVA. Daarmee geef je niet alleen ons team een boost, maar lever je bovenal een waardevolle bijdrage aan SOS Kinderdorpen.