5x dit wist je nog niet over de hamburgers van McDonald’s

Kipnuggets op zondagmiddag, een verkoelende McFlurry op een hete zomerdag of gewoon héél veel zin in een Cheeseburger: er is altijd wel een reden voor een snack van McDonald’s. Misschien denk je als fervent McDonald’s-ganger alles over de grote gele M al te weten, maar wedden dat je deze vijf feiten over je favoriete comfort food – de Hamburger – nog niet kent?

VIVA samen met McDonald’s

1. Hamburgers van McDonald’s worden gemaakt van 100% rundvlees.

Oké, na het grillen wordt er een snufje peper en zout over de burgers gestrooid. Maar de Hamburgers van de Mac worden gemaakt van 100% puur rundvlees. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, worden er geen conserveringsmiddelen aan het vlees toegevoegd. Die zijn namelijk helemaal niet nodig: direct na het vormen van de hamburger wordt ‘ie superdiep ingevroren naar -18 graden Celcius en kan hij naar het restaurant om meteen klaargemaakt te worden.

2. Alle hamburgers van McDonald’s worden vlakbij ons eigen kikkerlandje, in Duitsland, gemaakt.

Om precies te zijn door OSI Food Solutions, een Duitse leverancier die de grote stukken rundvlees verwerkt tot de 100% rundvlees hamburgerschijf, zoals we ‘m graag zien. Dat het proces van rundvlees tot burger eigenlijk heel eenvoudig is zie je in onderstaande video, waarin ook meteen de vooroordelen over de McDonald’s hamburgers ontkracht worden:

3. McDonald’s zorgt ervoor dat het vlees op en top wordt gecontroleerd

Wist je dat de burger die op jouw broodje belandt, meer dan veertig quality checks ondergaat van de rundvleesfabriek tot aan het McDonald’s restaurant? Zo krijg je altijd het beste vlees, waarvan je zeker kunt zijn dat het lekker is én aan de normen voldoet.

4. 95 procent van het rundvlees komt van Nederlandse en Duitse koeien.

Voor Nederlandse rundvleesburgers wordt voor 35 procent rundvlees uit Nederland gebruikt. Zo’n 60 procent van het rundvlees komt uit Duitsland en 5 procent uit Polen. Uiteraard voldoet al het vlees dat voor de hamburgers gebruikt wordt aan de Europese standaarden.

5. Dat de Hamburger niet bederft is een fabel.

Dat zou wat zijn: een hamburger die járenlang houdbaar blijft en onbederfelijk is door alle toegevoegde conserveringsmiddelen… Word je niet echt blij van, toch? Bij McDonald’s worden ze daar ook niet blij van, want dat is een broodjeaapverhaal. Conserveringsmiddelen zijn namelijk helemaal niet nodig. Nadat de rundvleesburgers gevormd zijn, worden ze direct ingevroren waardoor ze langer houdbaar zijn. In het restaurant gaan ze alleen nog op de grill en worden ze voorzien van een snufje peper en zout na het grillen.

Dat je op het internet foto’s tegenkomt van Hamburgers die er na een paar jaar ‘hetzelfde’ uitzien, is overigens te verklaren. Leg een Hamburger maar in een open, droge ruimte. Je zult zien: na een tijdje verliest de Hamburger het vocht, waardoor hij uitdroogt en niet lijkt te bederven. Dit is echter wel zo, dus neem er zeker geen hapje van!